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"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю

21 февраля 2019, 12:39  •  339 • Политика
Украинский пропагандист Дмитрий Гордон дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором поставил ультиматум по поводу налаживания отношений России и Киева. По его мнению, для начала "Россия должна покаяться", причём желательно - встав на колени.
Жители России и Украины изначально братья и исторически обречены на дружбу, признал Дмитрий Гордон в интервью Юрию Дудю. Однако, по версии украинского пропагандиста, "российское руководство совершило преступление перед украинцами", и теперь "российский народ будет страдать".
По версии Гордона, Украина переживала "трудный момент" и "разбиралась в себе". А Россия "забрала Крым" и "развязала войну на Донбассе", из-за чего погибли более 10 тысяч человек, пояснил он, предусмотрительно опустив упоминание о том, как Киев двинут танки против жителей Донбассе, всего лишь отстаивающих право на родной язык.
Украинский журналист предъявил ультиматум, выполнение которого, по его мнению, является единственным условием для налаживания двусторонних отношений. Для этого Россия должна покаяться, желательно встав на колени.
"Если Россия отдаст то, что взяла – Крым и Донбасс, если принесёт публичные извинения Украине за смерти, горе и развал экономики, которые она причинила, как сделали те же немцы: Вилли Брандт, канцлер Германии, приехал, покаялся перед евреями, встал на колени. И ничего не случилось – это немцев только увеличило в общечеловеческом понимании, они стали выше. Вот когда Россия покается и уйдёт с украинских территорий – будет дружба, мир и всё остальное", - заявил он.

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