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"Россия, добро пожаловать на войну!" Армении подсказали "циничный" способ добиться помощи Москвы

02 октября 2020, 19:35  •  43 • Политика
Армении подсказали "циничный" способ добиться военной помощи Москвы в карабахском конфликте. Так, Ереван может заманить атакующие азербайджанские подразделения на свою территорию, хотя бы на метр. В таком случае тут же вступит в силу соглашение ОДКБ: "Тогда - Россия, добро пожаловать на войну!".
Корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своём Telegram-канале "Сладков +" представил собственное мнение - "мнение дилетанта" - по ситуации в Нагорном Карабахе.
Он задался вопросом, почему власти России не спешат оказывать масштабную поддержку Армении в сложившейся ситуации. Такую поддержку, которая, по его мнению, была бы возможна при прежней власти.
Репортёр заметил, что, однако, и Ереван, судя по всему, не горит стремлением приглашать журналистов из РФ на свою территорию для объективного освещения событий. Так, в официальном списке телевизионных СМИ, желательных для ежедневного просмотра гражданами Армении, нет российских федеральных каналов.
Что касается военной помощи Еревану, то здесь иностранные державы тоже не спешат. США пока опасаются вмешиваться, поскольку по другую сторону баррикад находится их союзник по НАТО - Турция. Однако у армян есть "циничный" способ добиться поддержки РФ, считает Сладков.
Заманить наступающие азербайджанские части на территорию Армении. Хоть на метр. И вот тогда вступает в силу Договор о коллективной безопасности. Тогда - Russia, welcome to the war! - написал журналист.

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