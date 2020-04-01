"Россия для них - как лежачий полицейский": Американский журналист о "благодарности" США за помощь

Американский журналист Тим Кёрби, в 2006 году иммигрировавший в Россию, объяснил Царьграду, почему протянутая Россией Америке рука помощи не сможет изменить агрессивного настроя Запада к нашей стране.

По мнению Кёрби, у американских элит свои представления о мире, включающие, например, гей-парады и однополые браки. Поэтому Россия со своими традиционными ценностями для них даже после оказания помощи в трудной ситуации всегда останется преградой и врагом - чем-то вроде лежачего полицейского. Поэтому "уговорить их не ненавидеть Россию" невозможно.

Чуть проще будет договариваться с теми, кто руководствуется не политикой, а интересами бизнеса, уверен журналист. Сложность взаимоотношений наших стран в том, что они слишком разные, считает Кёрби:

Вокруг России очень много разных стран, и одна из них может стать великой империей в любой век человеческого развития. Поэтому у России всегда будет, так сказать, конкуренция у границы. А у США нет. У них другая ситуация, другая география.

По словам Кёрби, Трамп, придя к власти, очень хотел улучшать отношения с Россией, но только в качестве союзника в вероятном конфликте с Китаем - "эта Россия ему прекрасна". Но Россия - "полусоюзник Китая, который старается тоже вести свою политику, может быть, восстановить свою великую империю", а в таком качестве Россия тоже становится для США врагом.