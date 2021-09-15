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"Россия была бы уничтожена": Стоун рассказал, как Путин спас страну от судьбы Украины

15 сентября 2021, 22:40  •  102 • Политика
Известный американский режиссёр Оливер Стоун рассказал, как президент России Владимир Путин спас свою страну от печальной судьбы Украины. Если бы не вовремя принятое решение, то "Россия была бы уничтожена".
Об этом Стоун заявил, выступая в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, теоретически США и Россия могли бы стать партнёрами, однако в определённый момент финансисты с Уолл-стрит решили "захватить" страну и завладеть всем её бизнесом. Именно в это время появились олигархи.
Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки,
- отметил режиссёр.
Стоун считает, что при этом варианте развития событий США окончательно бы превратились в мирового тирана, лишившись противовеса в лице России. Он подчеркнул, что ни у кого не должно быть слишком много власти - это закон природы.
Отметим, что описанный Оливером Стоуном вариант фактически был осуществлён на Украине. Стремящийся к европейской и североатлантической интеграции Киев сам отдал иностранным "партнёрам" экономику, ресурсы и контроль за государственными органами. Сегодня США и Европа установили внешнее управление над страной через посольства, антикоррупционные органы и так называемых грантоедов на местах.

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