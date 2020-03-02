"Россия бы сразу лапки опустила": Украинский эксперт заявил о необходимости базы США в Феодосии

Украина должна была построить военную базу США в Феодосии, чтобы полуостров не смог вернуться в состав России. Об этом в эфире украинского телеканала "НАШ" заявил украинский экономический эксперт и гость российских ток-шоу Александр Охрименко.

По его словам, если бы не было Майдана, Крым всё ещё был бы украинским. Охрименко также добавил, что был бы доволен наличием американских баз на полуострове.

"Вы что, думаете, Россия бы сунулась? Они щёки надувать умеют, - считает политолог. - Была бы у нас одна американская база в Крыму, они бы лапки опустили, и всё".

"Потому что щёчки надувать все умеют, но на американцев не прыгнут", - подчеркнул он.

Охрименко также добавил, что базу нужно было строить в Феодосии, и тогда, по его словам, Россия бы "ручки опустила".