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"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе

07 октября 2021, 02:15  •  89 • Политика
Политолог Безпалько расшифровал слова Путина о спекуляциях вокруг транзита газа через Украину. "Россия будет выставлять свои собственные условия, которые Украина может принять, а может отвергнуть", - пояснил член Совета при президенте.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, 6 октября, что Кремль наблюдает спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины. Что имел в виду глава государства, объяснил член совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Говоря о транзите газа через Украину, глава России отметил, что за девять месяцев этого года "Газпром" увеличил прокачку голубого топлива через украинскую ГТС на 8%, превысив свои обязательства в данной сфере. Увеличивать транзит ещё больше экономически невыгодно.
По мнению Безпалько, главный вывод, который следует из слов Путина, - это то, что Россия не будет отказываться от выгодных долгосрочных контрактов, таких как с Венгрией. Особенно учитывая рост спроса на энергоноситель в Европе.
Украинские политики жаждут, чтобы весь газ шёл через их транзитную систему. Россия будет выставлять свои собственные условия, которые Украина может принять, а может отвергнуть,
- приводит Nation News слова Богдана Безпалько.
Напомним, что недавно Россия и Венгрия подписали 15-летний договор о поставках газа в обход ГТС Украины. Это вызвало настоящую истерику в Киеве.

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