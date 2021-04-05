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"Россия будет вынуждена": Мария Захарова дала дипломатический урок Вашингтону и Лондону

05 апреля 2021, 17:15  •  193 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала дипломатический урок Вашингтону и Лондону, которые заявили о намерении размещать ракеты по всему миру. По её словам, Москва "не захлопывает двери", но "Россия будет вынуждена реагировать" на новую угрозу.
Так Захарова прокомментировала заявления Пентагона о развёртывании ракет средней и меньшей дальности. В частности, речь шла о размещении оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. При этом американские военные подчеркнули, что задача стоит не организовать защиту союзников, а "пробить брешь в обороне противника". То есть ракеты размещаются в наступательных целях.
Позже власти Великобритании заявили о планах модернизировать 44 американских комплекса РСЗО М270, которые стоят у страны на вооружении, для применения "высокоточного удара". Британцы отметили, что модернизация позволит бить "на глубину". Иначе говоря, цель технического перевооружения - нейтрализация систем ПВО противника, что опять же говорит о подготовке к наступательным военным действиям.
Захарова обратила внимание, что в официальных британских пресс-релизах говорится, что действие ракет РСЗО М270 ограничено 499 км. Однако американские военные говорят, что данный комплекс способен поражать цели на дальности до 800 км. Официальный представитель МИД России отметила, что подобные военные программы снижают возможности для выхода из потенциального военного кризиса. Однако это нисколько не смущает США и их союзников. Захарова напомнила, что Вашингтон в своё время вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а американские союзники в Европе поддержали заокеанского партнёра, несмотря на то, что его решение подвергает их серьёзной опасности.
Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы, - цитирует дипломата пресс-служба МИД России.

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