"Россия будет трещать по швам". Как при Ельцине: Михеев разъяснил уготованную нам Европой участь

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что наша страна может прекратить диалог с Евросоюзом. Подводя итоги недели в эфире программы Царьграда, политолог Сергей Михеев задал актуальный в связи с заявлением главного дипломата России вопрос: а когда оно было, это партнёрство, о котором рассуждают в ЕС?

"Я так понимаю, что это партнёрство, по их мнению, было в 90-е годы, при команде Ельцина. А давайте мы с вами вспомним, что там было, в 90-е годы? А в 90-е годы была полная потеря себя Россией. В 90-е годы Россия вообще перестала быть суверенным государством. В 90-е годы мы увидели жесточайший кризис экономики и разграбление страны, какого не было с достаточно давних времён", - напомнил политолог.

Именно это, по мнению Михеева, европейцы и называют громким словосочетанием "геополитическое партнёрство".

"Хочется спросить: а нам на хрена такое партнёрство? Оно нам не нужно. И более того, что касается партнёрства, вспомните, что в период этого якобы партнёрства американцы и европейцы вовсю поддерживали сепаратистов на Северном Кавказе и в других регионах страны, - обратил особое внимание Михеев. - Вспомните, что во время этого партнёрства они растаскивали всё, что можно было растащить, только за ушами трещало. Вот это они называют партнёрством".

Прояснил политолог и то, какую роль играет в этом "партнёрстве" оппозиционер Алексей Навальный и его якобы отравление. А через него и ту незавидную участь, которую нам Европа уготовила.

"И тогда я перекидываю мостик к господину Навальному. А чего они так носятся с ним? Потому что они считают, что такие, как он, как раз обеспечат им возврат такого партнёрства, при котором Россия опять будет трещать по швам, - предостерёг эксперт в эфире "Первого русского". - При котором можно будет залезать сюда с ногами, а мы будем им только благодарны. При котором с Россией можно будет делать всё что угодно, а она ничего не сможет сделать".

Задал политолог и вопрос о том, принесёт ли это партнёрство людям процветание, спокойствие, сытую жизнь. И уверенно заявил, что не принесёт.

"Почему? Объясняю на пальцах, - продолжил Михеев. - Потому что обострятся сепаратизм и этнические, территориальные (претензии) в России, а это может привести как минимум к кризису, а как максимум - к войне. Война в любом случае обрушит экономику и выплеснет на улицы снова дикую преступность".

Вот три очевидных "результата" такого партнёрства с Европой. А кто от этого пострадает? По мнению политолога, "все более-менее нормальные люди" - "все, кроме той кучки актива, которые будут на прямой связи со всякими фон дер Ляйен".