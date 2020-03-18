"Россия бросила их": Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса

Якобы российские военнослужащие из ДНР и ЛНР в связи с пандемией коронавируса бегут на Украину.

"Очередные сказки от украинской разведки, как всегда, прекрасны. Но лучше бы эта страна озаботилась судьбой своих граждан, которые из-за закрытия границ и непрофессионализма властей оказались в ловушке и не могут вернуться домой", – написала Витязева в своём Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/@vityzeva

К посту был приложен скриншот статьи портала "Обозреватель". Заголовок гласил: "Россия бросила наёмников в Донбассе из-за коронавируса: дезертиры рванули из "Л/ДНР". Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация. Причиной украинский портал назвал противодействие пандемии коронавируса, а следствием – волну дезертирства.

Издание сослалось на ГУ разведки Министерства обороны Украины, которое сообщило о "самовольно оставленных местах несения службы" российскими наёмниками в частях Донецка и Луганска. В ведомстве уверяют, что солдаты дезертируют с оружием, а к их поиску привлекли спецгруппы и силовые структуры. Указано, что мероприятия выставляют как плановые тренировки.