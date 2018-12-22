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"Россия боится": в Киеве "поют" успокоительные мантры в ожидании русского ракетного фрегата

22 декабря 2018, 16:39  •  182 • Политика
Одной из главных новостей в украинских СМИ стала информация о русском ракетном фрегате, который идет навстречу украино-американской "флотилии свободы". Одни говорят об усилении "российской агрессии", но находятся и те, кто уверен: "Россия боится" – успокоительные мантры действуют не на всех, но попытки предпринимаются.
Россия направила ракетный фрегат с вертолетом на борту в сторону Азовского моря, о чем ранее сообщили в Reuters. Фрегат был замечен на расстоянии 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в Крыму. Украинские средства массовой информации в этой связи опросили десятки экспертов – что же происходит? Ответы были самыми разными, в том числе смежными. Например, эксперт по вопросам Крыма и глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в беседе с "Апострофом" выразил мнение, что "Россия боится". Причем испугали Москву не заявления Киева, а "санкции против своих портов и судов".
"Если их введут, они буду эффективными, - говорит Клименко, добавляя, теперь в России "пытаются вести свою игру, чтобы этих ограничений не было". - Посмотрим, чем это закончится".
Испуг Клименко увидел в том, что в декабре Россия "дважды провела акции пропуска кораблей через Керченский пролив". Мол, раз пропускают, значит пошли на попятную. Однако ничего не говорится о том, что суда спокойно могут проходить через Керченский пролив при соблюдении норм международного права – нужно просто предупредить российских пограничников, так делают представители всех стран мира. В том числе украинские моряки, если речь не идет о намеренной провокации, как это случилось недавно.
Интересен и другой момент. Санкции, о которых говорит Клименко, не были объявлены сразу после провокации Киева в Керченском проливе. И есть понимание, что не будут они объявлены и в будущем. По крайней мере, в Европе прямо заявили, что усиливать давление не станут. Отстаивает права Киева лишь Вашингтон, но пока только на словах.
Расширенный комментарий Андрея Клименко доступен на сайте "Апострофа".

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