"Россия – первая угроза в мире": Главные русофобы – 2020

Автор:

Александр Степанов

Многие нынешние деятели (в кавычках и без) никак не позволяют о себе забыть, периодически выбрызгивая яд – зачастую сдобренный страхом – в адрес России.

Мы решили вспомнить высказывания тех, кто особенно отличился в нынешнем году, разделив их на две части: зарубежных политиков и доморощенных (иные, впрочем, давненько сдёрнули за рубеж и повизгивают лишь оттуда).

И – да! – уважаемые читатели, мы предлагаем вам принять участие в определении рейтинга главных русофобов, проголосовав в наших соцсетях, а также – предложить свои варианты.

Голосование продлится до 31 декабря включительно.

Итак, вот предварительный список:

Доморощенные

1. Сергей Алексашенко, бывший замминистра финансов России и бывший первый зампред ЦБ, эмигрант (живёт в США). "Тема России токсична"



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Уволенный чиновник, разобидевшийся на Родину, восторгающийся приютившей его Америкой и любое событие, которое касается России, превращающий в повод по-мелкому нагадить, куснуть – хоть на либерастических радиоволнах, хоть в соцсетях.

"Тема России токсична. В принципе, всё, что касается России, всё, что касается Путина, это токсично, лучше об этом не говорить" (в эфире на "Эхе Москвы").

2. Лев Пономарёв, правозащитник. "Пытки и фальсификации станут обыденностью"



Фото: Edward Nemtcov/Shutterstock.com

Ещё один либерал, предлагавший ранее разрешить "конопляный марш" (легализовать наркотики) и гей-парады, для которого в нашей стране сегодня, кажется, нет ничего хорошего в принципе, опять отметился:

"Машина, которая творит сегодня зло в России, эта колоссальная, кровожадная махина, сама по себе не остановится. Она в принципе не может остановиться. Как когда-то мы шли по бесконечному пути к "полной и окончательной победе коммунизма", так сейчас реализуется бесконечное раскрытие террористических и экстремистских ячеек, в которых окажутся ваши дети, их друзья и друзья друзей. Их будут пытать, получать за это звёзды, и мы не сумеем никого защитить. Пытки и фальсификации станут обыденностью, а суды будут идти по всей России параллельно. ...Единственная возможность спасти наших детей и внуков – менять политический строй России" (в своём блоге на радио "Эхо Москвы").

3. Анатолий Чубайс, экс-глава "Роснано". "Если лошадь сдохла, с неё лучше слезть"

Отправленный наконец президентом в отставку главный приватизатор России, позиционируюший себя как истинный либерал 90-х, нередко выступал с заявлениями, вызывающими раздражение в обществе.



Вот только некоторые из них:

"Общество, в моём понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за всё, что бизнес сделал в стране" (из выступления на Общероссийском гражданском форуме).

Вы знаете, я перечитывал Достоевского... И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски (из интервью СМИ).

"Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это всё закончится, как в известной ковбойской поговорке: "Если лошадь сдохла, то с неё лучше слезть". Вот сдохла она или ещё не сдохла? Она, конечно, ещё не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что "да нет, она ещё долго будет", как же так, столько была, а теперь исчезнет?" (из выступления на международном форуме "Горизонты").

4. Герман Греф, предправления Сбера. "Россия – страна-дауншифтер"

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Глава крупнейшего банка страны с госучастием, на полном серьёзе решивший создать на его основе эдакое "государство в государстве", влезая во всё новые проекты, далёкие от банковского дела, частенько берётся комментировать то, что по идее никак не связано с его основной деятельностью. Особенно любит он порассуждать на тему образования.



"Вы говорите странные вещи. Почему? Вы предлагаете передать власть в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать в управлении, что ж мы науправляем? Конфуций начинал как великий демократ, а кончил тем, что создал теорию, которая создала страты в обществе. А другие великие мыслители зашифровывали свои теории, боясь, что они дойдут до народа. Они понимали, что как только люди что-то поймут, манипулировать им будет чрезвычайно тяжело. В иудейской культуре каббала три тысячи лет была секретным учением. Они понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей. Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все они всё равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить?" (из выступления на Петербургском экономическом форуме).

Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. Мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают. В стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, – они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать свои собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать.

"...Нужно изменять государственные институты. Ключевая роль во всём этом процессе (я не устаю об этом говорить) – образование: от детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена. Здесь говорилось об онлайн-образовании. Но оно сейчас пока такое же традиционное. То есть люди перевели систему традиционного образования в онлайн. На мой взгляд, и те, и другие – лузеры. Онлайн будет использоваться, но содержание образования будет абсолютно другим. И методы образования будут абсолютно другими. Нам нужно успеть поменять модель образования" (из выступления на Гайдаровском форуме).

5. Леонид Гозман, глава фонда "Перспектива". "Предоставлять какие-то права русской культуре – не надо"

Друг Чубайса, сравнивавший советскую контрразведку СМЕРШ с фашистской организацией СС и оправдывавший нацизм, по-прежнему нападает на страну.

"Это государство (Россия. – Ред.) нужно строить заново, а не ремонтировать. Это та задача, которая перед нами встанет, надеюсь, достаточно скоро.

...Русский язык как государственный, мне кажется, абсолютно нормальная вещь. А вот предоставлять какие-то специальные права русской культуре или любой другой – этого делать не надо. Религиозные проблемы, национальные, этнические – это дело самих граждан".

...Что прописать в Конституции? Мне кажется, мы не должны следовать за параноидальным стремлением нынешних властей удерживать территорию. Мы должны прописать механизмы выхода, хотя и с решением сотен проблем, которые при этом возникают. У нас есть согласие, что нужно реализовывать европейский институт. Но должны мы при этом стремиться к формальному членству в ЕС, НАТО? Мне кажется, что да. Я бы прописал это (в Конституции. – Ред.) (из выступления на "Форуме свободной России").

6. Владислав Иноземцев, экономист-либерал, эмигрант в США. "Россия пополнит список стран-изгоев"

Фото: ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Сторонник западных санкций в отношении России (в качестве эффективного, по его мнению, инструмента противодействия амбициям Путина) и против принятия июльских поправок в Конституцию, Иноземцев продолжает откровенно нагнетать:

"Говоря, что Россия – не США, нужно уточнять, что Россия 2020 года – это не Соединённые Штаты 2020-го и даже не 2008–2009 годов, но в некотором смысле это очень даже Америка рубежа 1920-х и 1930-х.

...Инструменты нашей "антикризисной" политики весьма напоминают те, которые крупнейшей стране западного мира её руководители могли предложить 90 лет тому назад, – и такое "возвращение в прошлое" показывает всю несовременность нашей экономической и политической элиты" (из колонки для "Газета.ру").

"То, что сегодня делает Запад в санкционном плане, и законодательные инициативы, внесённые в Конгресс США, свидетельствуют о том, что Россию уверенно пытаются представить в виде спонсора терроризма. Если она будет признана таковым, то вскоре пополнит небогатый список стран-изгоев, в котором находятся только Иран, Судан и Северная Корея. Собственно говоря, это и есть отношение Запада к нам. Он не боится и никогда не боялся нас экономически, но воспринимает Россию как страну, абсолютно неспособную сопоставлять, соотносить свои действия с существующим глобальным порядком. Мне кажется, что это единственная причина всех санкционных пакетов – и существующих, и будущих. Мы нарвались на них сами. Это цена нашего безумного желания показать всем кузькину мать, что нам никто не указ" (в интервью "БИЗНЕС Online").

7. Гасан Гусейнов, экс-профессор ВШЭ. "Это была национально-освободительная борьба чеченского народа"

Фото: hse.ru/официальный сайт Высшей школы экономики/Любовь Кабалинова

Профессор Высшей школы экономики Гусейнов, умудрившийся вляпаться в целую череду скандалов из-за своих "потрясающих" высказываний, всё-таки покинул этот вуз.

И сейчас, вроде как, читает лекции в "свободном полёте" – интересно, к слову, там он тоже рассказывает студентам про "убогий клоачный русский язык" (то самое выражение Гусейнова, вызвавшее бурю негодования в обществе)?

А летом он успел отличиться вновь:

Факт остаётся фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа. Сейчас в этой борьбе – длительный перерыв. Россия платит колоссальную контрибуцию, Чечня обменяла государственную независимость на военную, а её руководство считает остальную Россию придатком Чечни. Редакция же просто не была готова думать об этом и помогать кое-кому принимать решения (в комментарии в Facebook – относительно заявления американской писательницы Зонтаг, назвавшей теракт на Дубровке "освободительной борьбой чеченского народа").

8. Алексей Навальный, блогер-оппозиционер. "К российскому государству нужно относиться как к банде преступников"



Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

У Навального – бесконечный звёздный час, начиная с августа. Вовсе не факт, что он сам выдумал это отравление, но главная роль в истории ему явно пришлась по душе. За всё время, пока он "боролся с режимом", подкидывая фейки, устраивая провокации и выводя подростков (пока мамки не видят) на улицы, он не мог добиться такой известности. А тут – поди ж ты: и спецсамолёт за ним присылают, а фрау канцлер навещает, и санкции вводят, и трибуны ему дают.

И вот он выступает перед депутатами Европарламента. И с ходу говорит:

"К российскому государству нужно относиться как к банде преступников, которые временно захватили власть"

А вот – свеженькое-параноидальное, уже из-за границы:

С 2012 года за мной постоянно следят, часто очень открыто. Когда я еду в регионы, там обычно целая орда – полиция, центр по противодействию экстремизму, ФСБ и так далее. Долгое время считалось невозможным, что Путин пойдёт на конфликт с Берлином. Теперь это в прошлом, как и то время, когда вы не могли себе представить, что в России возможны политические убийства. Удивительно ясные слова германского правительства, вероятно, имеют меньшее отношение к моей персоне. Скорее, это осознание того, по какому опасному пути идёт Россия. Если Кремль принимает участие в таких операциях, то почему бы не отравить какого-нибудь немецкого политика, который выступает, например, против "Северного потока – 2"?

Вот другие любопытные высказывания, очень неплохо отражающие отношение человека, мнящего себя "главным оппозиционером России", к стране и её народу:

"В прекрасной России будущего государство предъявит регрессные иски судьям, полицейским и прокурорам. Они сначала возместят бюджету всё до копейки, а потом сядут в тюрьму".

"Главная проблема России в том, что государство превратилось в мафию, – в том самом итальянском смысле этого слова, когда все повязаны друг с другом" (из СМИ).

"Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали, и вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий. И вот вы уже даже в фейсбуке не написали возмущённый пост. Вы не пришли на митинг. Вы промолчали в разговоре. Вы проголосовали как надо (вдруг они всё-таки могут проверить). И всё. Вы повиновались несправедливости в инициативном порядке, а значит, внесли свой вклад в победу зла над добром" (пост в Facebook).

"Россия в будущем, я надеюсь, будет похожа на большую, иррациональную, метафизическую Канаду" (из СМИ).

9. Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам, политический активист. "За то, что Россия продолжает делать, должны быть санкции"

Сбежавший в США Каспаров никак не угомонится, поливая грязью Россию.

"Сегодня режим атакует школы, потому что молодые люди представляют собой наиболее технологически продвинутую часть населения, а Владимир Путин хочет знать, чему их учат и что говорят ученики. Он контролирует российские соцсети. ...У России отличное чувство юмора. Его аналогом служит лишь чувство безнаказанности, проявляемое режимом. Он больше не прячется, ему это не нужно" (в интервью La Repubblica).

"Мы не знаем, кто и как планировал операцию по отравлению Навального, но то, что санкцию на это дал президент России Владимир Путин, для меня очевидно. С теми, кто подвергает этот тезис сомнению, я просто прекращаю разговор. В России по-другому не бывает, если речь о политических оппонентах такого уровня. ...Я в 2012 году опасался за свою жизнь. Тогда ходили разговоры, что на самом верху приняты решения о ликвидации Бориса Немцова и меня. Я говорил западным журналистам, что не летаю самолётами "Аэрофлота", не питаюсь в кафе. Надо мной смеялись. Но такие меры предосторожности были нужны. Хотя российским властям не составляет труда ликвидировать человека, если им это нужно".

"Говорить правду – это уже, судя по всему, преступление в сегодняшней России. Поэтому чиновник не может сказать правду по определению".

"За применение химического оружия, за то, что Россия продолжает делать не только у нас в стране, но и за рубежом, использование этих запрещённых веществ – должны быть серьёзные санкции" (в эфире на "Эхе Москвы").

10. Виктор Шендерович, либеральный публицист. "Они – "народ", потому что у них нет имени"

Фото: A_Lesik/Shutterstock.com

Фото: A_Lesik/Shutterstock.com

На днях Шендерович объявил об оформлении израильского гражданства, рассказав, собственно, о намерении покинуть Россию, которую он регулярно поливает грязью.

"Они – "народ", потому что у них нет имени, вот и всё. Было бы имя, было бы о чём говорить. Но его нет. Они никто и звать их никак. И именно поэтому – за неимением других дефиниций! – они называются "народом". Если вдуматься, это имя столь же торжественно, сколь унизительно. И очень, очень опасно. Ибо именно им, этим великим и пустым именем, века напролёт, «на всех широтах», затаптывают в грязь людей" (репост собственного высказывания в Facebook).

А это – реакция на ролик от известных людей страны с призывом проголосовать за поправки в Конституцию:

Просмотр агитационного ролика за путинское "обнуление" помогает систематизировать то, что называется его "народной поддержкой". Ветеран, офицер, многодетная мать, спортсмен, космонавт, символ русского Крыма и представитель национальных меньшинств попали в ролик по разнарядке, их можно вынести за скобки при анализе. Что же до публичных фигур, то это: двусмысленные энтузиасты, вроде сыровара Сироты, внезапно попавшего в фавор; заложники, давно побеждённые "стокгольмским синдромом" (Бокерия); идеологически запущенные случаи в диапазоне Охлобыстин – Лановой; конченые и вполне демонстративные циники и пофигисты (Лебедев – Швыдкой). На мой скромный вкус, сам этот список – тяжёлый диагноз" (пост в Facebook).

11. Александр Морозов, политтехнолог, эмигрант. "У российской экономики пневмония, санкции – это ковид"

Один из самых ярких примеров перебежчика из России на Запад и, более того, из русских патриотов – в стан врагов России, настоящий патентованный предатель. Работал в руководстве аппарата "Российской партии жизни", потом на "Немецкой волне" и теперь в Праге – в "Институте Немцова".

Пишет сейчас аналитические тексты о том, как нанести России больше вреда. Вот, к примеру, рассуждает о санкциях против нашей страны, введённых после возвращения Крыма:

Если следовать ныне популярным метафорам, у российской экономики лёгкая пневмония, санкции – это ковид. И одна политическая ошибка, усиливающая экономическую "пневмонию", резко повышает перспективу обрушения организма. Вот в этом "цена Крыма", а не только в 0,2% от ВВП или в падении экспорта–импорта с конкретной страной (публикация в Delfi, Литва).

12. Иван Давыдов, журналист. "Ассоциация с практиками тоталитарных режимов очевидна"



Фото: Иван Давыдов/facebook.com

Современные предатели родины, конечно, за последние годы стали умнее. Рассуждения о том, как плох русский народ, позволяют себе очень редко. Целят в Россию, в государство, в само основание народной жизни, делая вид, что хотят народ освободить.

Вот, например, корреспондент "МБХ медиа" и "Сноба" Давыдов протестует против закона об иностранных агентах:

"Навесить на хоть сколько-нибудь заметных оппозиционных политиков ярлычок "иностранный агент" – дело плёвое. Сами они от выборов отсечены давно и надёжно, но теперь и любой другой кандидат, которого они рискнут поддержать, окажется "аффилированным лицом". Должен, в общем, будет на лоб себе поставить клеймо врага народа, а на курточку нашить жёлтую звезду. Ассоциация с дискриминирующими практиками двух самых жутких тоталитарных режимов прошлого века очевидная, а главное – вполне точная".

13. Дмитрий Быков, писатель. "Русские занимаются мочиловом"



Фото: Komsomolskaya Pravda/Global look Press

Литератор этот вдохновился смертью на охоте заместителя мэра города Новоуральска и пишет в "Собеседнике" так:

...Россиянам остаётся главным образом охота – пуще неволи. Те же, кто не может позволить себе охоту либо реконструкцию с боевой техникой, занимаются обычным гладиаторским мочиловом, которое стало для провинциальной России такими буднями, что о нём обычно и не сообщают.

Зарубежные

1. Реджеп Эрдоган, президент Турции. "Мы не признаем аннексию Крыма"

Фото: Depo Photos/Global Look Press/Keystone Press Agency

Турецкий лидер в последнее время мнит себя османским султаном, собирающим новую империю. И, соответственно, периодически позволяет себе крайне неаккуратные высказывания в адрес нашего государства – испытывая, насколько хватит в Кремле терпения.

В нынешнем году он феерил особенно – и по поводу Сирии, и позже – во время событий в Карабахе.

"В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным" (в комментарии для канала NTV).

А это – уже уколы в контексте Украины, но, разумеется, с учётом собственных целей.

"Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины и внимательно следить за положением крымских татар. Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны".

2. Владимир Зеленский, президент Украины. "У нас – война, сейчас у нас – ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами"

Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press/Keystone Press Agency

Что сказать – комик, он и на посту главу государства ведёт себя так, как будто играет роль в комедии. А поскольку успехов добиться никак и нигде, по сути, не удаётся, Зеленский двигается проторенной дорожкой большинства политиков Незалежной: клеймит врага, разумеется.

Честно говоря, мы уже стали партнёрами НАТО с расширенными возможностями. Мы идём в НАТО. Членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка. НАТО – это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и США, и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны её поддерживать. ...Война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика, никто в это не верил. А сейчас у нас – война, сейчас у нас – ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО (из интервью BBC).

3. Дмитрий Гордон, украинский журналист. "Придёт время, у России ещё отнимут Курильские острова, Карелию, Калининградскую область"

Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Его уже не то что в шутку, а открыто называют самодеятельным агентом СБУ: так он изворачивается, чтобы показать свою причастность к украинской контрразведке.

"Я включался на каналы врагов – к Скабеевой и Попову, на каналы врагов, которые находятся на территории врага. Я вёл подрывную работу на территории врага. Чего не делает, к сожалению, моё государство".

"Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберём всё, что принадлежит нам по праву. Подождите, придёт время, у России ещё отнимут Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и много ещё чего другого" (из заявлений в СМИ).

4. Пётр Порошенко, бывший президент Украины. "Требую продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов на Украине"

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Проиграв выборы Владимиру Зеленскому, один из главных организаторов госпереворота 2014 года, Порошенко не оставляет чаяний вернуться в президентское кресло. И буквально изъездил тему соседа-агрессора.

"Россия – это источник нестабильности, и я уверен, эта ситуация является просто неприемлемой. Мы должны бороться против агрессии, как можем, ведь каждый год она усиливается. Мы должны анализировать новый список санкций, мы должны понимать, что надо продолжать бороться против агрессии РФ" (из выступления на онлайн-сессии Международной конференции по безопасности в Галифаксе).

"Шесть лет они пытались нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы уничтожить Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад парни и девушки ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства" (из заявлений в ТГ-канале).

"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов на Украине. То, что я сделал пять лет назад" (из заявлений в СМИ; и Зеленский продлил).

5. Джо Байден, кандидат на пост президента США от Демпартии. "Самая большая угроза для Америки прямо сейчас – это Россия"

Фото: Biden Presidential Transition vi/Global Look Press

Бывший вице-президент Штатов при Обаме, Байден давно эксплуатирует тему "агрессии России", так что очередное его заявление в ходе предвыборной гонки никого не удивило:

"Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения ... нашей безопасности и наших союзов – это Россия…"

"Из того, что я читал и знал, разведывательное сообщество предупредило президента о том, что русские скармливают Джулиани дезинформацию. И мы также знаем, что Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене. Это клеветническая кампания, потому что ему не о чем говорить" (из интервью CBS).

"Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … – Россия" (из публикаций в СМИ).

6. Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США, супруга бывшего президента Штатов Билла Клинтона. "Со стороны России наблюдается очень большая активность, направленная на помощь Трампу"

Фото: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa/Global Look Press

Мадам Клинтон всегда несдержанна на язык, когда речь заходит о русских: кажется, её просто бесит само существование России. Поводы, однако, почти всегда одни и те же – коварные хакеры, агенты ФСБ (ГРУ), вмешиваются в американскую политику, губят тамошнюю демократию, навязывают своих президентов (это – в смысле Трампа).

Когда даже сотрудники разведки при администрации Трампа признают, что со стороны России наблюдается очень большая активность, направленная на помощь Трампу, вы понимаете, что происходит куда больше, чем они нам рассказывают. ...Джо Байден и его союзники тоже должны проявлять осмотрительность и упорно бороться с любой дезинформацией и беззастенчивой ложью, в распространении которых, как ожидается, будут принимать участие русские (из интервью MSNBC).

7. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии. "Россия – непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину"

Фото: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA TALLINN HARJUMAA ESTONIA Global Look Press via ZUMA Press

Лидер Эстонии балансирует – порой на грани: и линию Европы как бы надо поддерживать, и нарваться на жёсткий ответ со стороны мощного соседа боязно.

"Мы разделяем общую оценку стран НАТО о том, что Россия – непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину. Однако мы, в рамках НАТО, предприняли меры, надёжно защищающие соседствующие с Россией государства" (в интервью для Frankfurter Allgemeine).

"Окно возможностей России закрывается. Сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев, которым им рекомендуют заниматься самостоятельно. В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять нашим западным союзникам. Это причина, по которой Россия именно сейчас опасна, – благодаря тому, что она сама видит, как её окно возможностей закрывается. Россия ищет умные со своей точки зрения способы нарушить наше единство, основанное на наших общих ценностях, пытается переманить кого-то на свою сторону хотя бы экономическими соображениями, чтобы усилить трещины в наших рядах" (из интервью ERR).

8. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и губернатор Одесской области, дважды изгнанник – из Грузии и Украины, ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины. "Россия ушла далеко вперёд от Украины. Это меня очень расстраивает"

Фото: Oleg Pereverzev/Globallookpress

Фото: Oleg Pereverzev/Globallookpress

Человек, жующий галстук и известный своим умением переобуваться в воздухе, появляется в международном медиапространстве обычно либо после очередной истерично-скандальной выходки, либо если брякнет что-то про Россию и Путина.

Вот, скажем, его высказывание после того, как стало известно, что Байден при подсчёте голосов опережает Трампа:

Я много лет дружил с президентом Трампом, но практически столько же лет дружу с новым президентом США Джо Байденом. Я дружу с ним с 90-х годов. Оба мы были близкими друзьями Джона Маккейна. Когда я стал президентом, и в 2007 году Россия профинансировала против меня массовые акции протеста, возникла ситуация, когда даже мой близкий друг Джон Маккейн считал, что я допускаю ошибки, Байден был единственным сенатором, который во время тогдашней президентской кампании, будучи кандидатом в президенты, публично меня поддержал и сказал, что всё, что тогда происходило в Грузии, – это происки России (из поста в Facebook).

"Россия ушла далеко вперёд от Украины. Это меня очень расстраивает" (из заявлений в СМИ).