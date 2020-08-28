"Россия – Нигерия со снегом": Война Google против русских • 51 • Политика Американские техногиганты-монополисты нагло навязывают свою информационную политику в нашей стране, блокируя неугодные политические каналы и используя механизм санкций против России на территории самой России. И одновременно они же бесцеремонно продвигают идеи суицидов, жестокости, школьных побоищ и так далее. А ответить им нечем. Нет механизмов. О том, как долго будет продолжаться этот беспредел и можем ли мы всё-таки что-то противопоставить или придётся с ним покорно мириться, обсудили на публичных слушаниях в Общественной палате. Автор:

Александр Степанов Афоризм одного из представителей банкирского дома Ротшильдов, Натана (того, который заработал миллионы на войне Англии с Наполеоном, вовремя поспекулировав на бирже), высказанный им ещё в начале XIX века, о том, что "кто владеет информацией, тот владеет миром", не просто жив, а превратился сегодня в настоящий культ. Что, собственно, логично: наша жизнь незаметно, но прочно переместилась в виртуальную сферу. Новости, телепередачи, покупки, общение – всё это в онлайне. А оперативность и формат подачи информации, а главное – расставленные в нужном ключе акценты, формируют то, что называется общественным мнением. И вот здесь повестку диктуют ключевые игроки – владельцы интернет-агрегаторов, которые устанавливают собственные правила: кому можно работать, а кому нет, какая информация годится, а какая – под запретом. Показательной в этом смысле получилась целая череда блокировок российских ресурсов со стороны YouTube – структуры, входящей в корпорацию Google. Один за другим были удалены – безо всякого предупреждения, просто нажатием кнопки – ютуб-аккаунты информагентств News Front, Anna News и ТРК "Крым-24", а 28 июля американская корпорация снесла аккаунт нашего телеканала Царьград, который буквально незадолго до того достиг отметки в миллион подписчиков. Эти корпорации обрели уже больше власти, чем некоторые государства Цензура? Безусловно. Причём модерация явно идёт по вполне конкретным лекалам. На словах такие компании, как Google, декларируют свободу и права, а на деле активно вмешиваются в работу неугодных им СМИ, публицистов, блогеров – удаляют контент или блокируют полностью аккаунты. И именно их деятельность сегодня – главный источник угрозы для цифрового суверенитета большинства государств мира, – заметил в ходе круглого стола в Общественной палате России первый зампред Комиссии по развитию информационного общества ОП Александр Малькевич. По его мнению, тем самым эти транснациональные IT-гиганты (не только Google, но и Facebook, например), будучи, по сути, монополистами на рынке (но находящимися в юрисдикции США), преступают законы стран своего присутствия. А у этих государств нет достаточных возможностей на это реагировать. "Мы должны принимать адекватные меры на ту агрессивную информационную политику, которая ведётся против наших граждан, – считает Малькевич. – Сейчас американские интернет-площадки ведут настоящую войну с ресурсами, которые защищают позиции России в мире, и с каждым днём усиливается дискриминационная политика в отношении наших СМИ". Однако же – какие меры можно предпринять сейчас? С кем обсуждать это? Google проник в повседневную жизнь жителей России очень сильно: на него завязано множество сервисов. Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press На деле выходит – не с кем. Допустим, когда президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека обратился за комментариями по поводу блокировки Царьграда в российский офис Google, там ответили, что к "большому Гуглу" они отношения-то и не имеют – так, просто, мол, дислоцируются в Москве, чтобы "зарабатывать деньги", да и только. Те 200 СМИ, чьи аккаунты были закрыты, они ведь работают в рамках российского законодательства, не нарушая его. Нарушаются фундаментальные правила функционирования современного общества, которые формировались веками. И это касается не только России, а всех стран, – говорит председатель СПЧ Валерий Фадеев. Используя свою собственную цензуру, такие частные компании-монополисты уже обрели больше власти, чем многие государства. "Моя позиция – они должны выполнять национальное законодательство. Это правило. Почему так происходит? Может, потому, что за этим стоит влияние? Ведь посмотрите: когда набираешь поисковый запрос в "Гугле", он выдаёт, как подсчитали специалисты, только треть ответов, адаптированных под конкретного пользователя. А остальные – нет. Это манипуляция", – даёт определение ситуации Фадеев. А чего вы хотели: основатель "Гугла" сравнил Россию с Нигерией Основатель Царьграда Константин Малофеев, комментируя сам факт блокировки ютуб-канала телекомпании – спустя ровно месяц после достижения той самой "золотой" отметки в миллион подписчиков, обратил внимание на то, как это произошло. Совпадение или нет, но это случилось в ночь на 28 июля, когда отмечается День Крещения Руси. Почему? Что изменилось в течение того месяца, как телеканал стал "миллионником"? Мы всегда писали о русофобах, о навязывании чуждых нам западных ценностей, американских спецслужбах и их деструктивной деятельности, но ничего такого нового не было, – заметил он. Однако, очевидно, где-то там, за океаном, решили, что теперь Царьград, с его растущей аудиторией, стал опасен – именно в сегменте "Ютуба". Только вот ведь какая штука: Google в ответ на запрос Царьграда объяснил, что причиной блокировки стало "нарушение правил пользования сервисом" – так, просто, без подробностей. А вот Роскомнадзору, который также потребовал разъяснений, ответ поступил более конкретный: введение – внимание! – ещё в декабре 2014-го Минфином США санкций в отношении Малофеева. Оттого, мол, и заблокировали. Причём – нарушив тем самым собственные правила, которые предписывают им же самим за 180 дней до подобного расторжения соглашений предупреждать о намерении блокировать. "То есть это явно политически мотивированное решение", – уверен Константин Малофеев. Хотя ничего удивительного в таком отношении нет. Достаточно вспомнить, что за подъёмом корпорации, в самом её пути, стояли спецслужбы США: "Гугл" длительное время был убыточным, напоминает основатель Царьграда, но постоянно подпитывался финансированием. И кстати, не лишним будет напомнить, что один из создателей Google, уроженец России Сергей Брин, называя родину своих предков "Нигерией со снегом", отличается откровенно русофобскими взглядами. Их интересует политика. На мораль им откровенно наплевать Есть, однако, вот ещё какой важный момент, на который обратила внимание участников дискуссии в Общественной палате глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В то время как информационные монополисты модерируют тот или иной контент по политическим мотивам, они при этом абсолютно игнорируют распространение деструктивного наполнения других каналов – о наркотиках, суицидах, массовых расстрелах в школах, различных движениях "ультрас", пропагандирующих жестокость и так далее. После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание Дети, по словам Мизулиной, находятся буквально во власти всех этих платформ, вроде TikTok, YouTube, Instagram. Весь мир сейчас пытается решить вопрос ответственности соцсетей за распространение подобного контента на их платформах. Великобритания, например, планирует установить штрафы вплоть до 4% от годового оборота компании во всём мире. И Россия не должна оставаться в стороне, – призывает она. И напоминает: чиновники рапортуют, что занимаются воспитанием детей и молодёжной политикой. Но от их беспомощных докладов лучше не становится: все эти отчёты, дорожные карты и многочисленные форумы – разве в этом суть молодёжной политики? "Всё это не имеет никакого отношения к реальности. А реальность такова, что если сейчас не будут приняты решительные меры, то ситуация на Украине, где произошла гражданская война, покажется нам меньшим из зол. Хаос придёт и к нам, и он будет создан руками детей", – предупреждает она. Ежегодно, говорит она, обрабатываются десятки тысяч сообщений об обнаружении детской порнографии, о материалах, провоцирующих суициды, о продаже наркотиков или способах изготовления наркотиков. Вот только здесь отчего-то пресловутые корпорации начинают рассуждать о свободах и правах. Для "Гугла" в приоритете американские законы? Это оскорбление для России Константин Малофеев тем временем нисколько не сомневается, что прецедент с Царьградом не станет последним и "Гугл" (плюс, вспомним, выборочные блокировки со стороны Facebook и Twitter) и дальше продолжит давить на информационный рынок нашей страны. Должна быть принята, наконец, законодательная инициатива, которая была предложена ещё в 2014-м, когда была первая волна санкций: на прямой запрет деятельности на территории нашей страны компаний, оказывающих содействие в выполнении антироссийских санкций в самой России. Это бред, что здесь, на нашей земле, выполняются санкции! То есть, как объявили в московском офисе "Гугла", для них приоритетом в России (!) является американское законодательство. Но это – прямой выпад в отношении уже руководства нашей страны, – подчеркнул Малофеев. Следующий важный шаг, который требуется сделать, считает он, это официально запретить для тех, кто ведёт деятельность на территории РФ, на русском языке или языке субъектов РФ (в том числе для иноСМИ, информагентств, хостинг-провайдеров), осуществлять политическую, религиозную, культурную и любые другие формы цензуры. "В том числе речь идёт о невозможности цензуры в отношении пропаганды традиционных ценностей и распространения информации о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. Цензура, в соответствии с Конституцией, запрещена. А "Гугл" в этом смысле цензурирует в России политические смыслы, закрывая доступ к СМИ – в частности, это коснулось нашего телеканала", – уточнил основатель Царьграда. Константин Малофеев убеждён: беспредел с блокировкой аккаунтов российских СМИ будет продолжаться. Фото: телеканал Царьград. Константин Малофеев убеждён: беспредел с блокировкой аккаунтов российских СМИ будет продолжаться. Фото: телеканал Царьград. И наконец, третий шаг, который основатель Царьграда считает необходимым, – поддержать предложение Лиги безопасного интернета о штрафах для компаний за несоблюдение российского законодательства. Но ключевое здесь – штрафы именно с их оборота. Потому что те наказания, которые есть сейчас, для компаний с многомиллиардным оборотом, выросших на субсидиях Минобороны США, которые искусственно создавались для обеспечения Штатов глобальным доминированием в информпространстве, не могут являться источником благотворительности российского государства – когда мы накладываем на них такие штрафы, как на какое-то небольшое издание где-нибудь в райцентре. Как показала практика ЕС, это для них чувствительно и они на это реагируют, СМИ: за лечение Навального придется заплатить немцам – резюмировал Малофеев. Но, добавил Константин Малофеев, несмотря на произошедшую блокировку, Царьград продолжает оставаться крупнейшим независимым патриотическим ресурсом: на оставшихся платформах, включая соцсети и сам сайт, 25 миллионов просмотров – и более миллиона в день. "И мы не замолчим и не перестанем говорить правду о том, что может не нравиться иностранным спецслужбам или американским глобальным олигархам, стоящим за корпорацией Google", – заверил он. Все должны играть по единым правилам Впрочем, следует иметь в виду вот ещё какую очевидную вещь. Если уж вступать в эту открытую конфронтацию, вести, прямо скажем, бой за право цифрового суверенитета, то следует, соответственно, предъявить нашу, отечественную альтернативу – и "Гуглу", и всем прочим. Ведь, будем откровенны (об этом тоже говорили участники круглого стола в ОП), на сервисы Google сегодня завязаны и операционные системы, и смартфоны, работающие на платформе Android. С другой стороны, существует вполне успешный китайский опыт противодействия Google: когда в 2010-м корпорация отказалась выполнять законы Поднебесной, её деятельность была полностью заблокирована. А параллельно китайцы напористо принялись развивать собственные сервисы: поисковик Baidu, видеохостинг Youku, мессенджер WeChat и многое другое. И ведь работают же. Американцы, по указу Трампа, решили блокировать целиком соцсеть TikTok – мол, она может использоваться Китаем для шантажа и шпионажа. Так-то! Фото: SheldonÂ Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press. Между прочим, и США двинулись по тому же пути – только в отношении китайского продукта, популярного мессенджера TikTok: с 17 сентября на территории США вводится запрет на его использование. Соответствующий указ выпустил Трамп, поскольку эта программа автоматически собирает "огромные массивы" пользовательских данных, что позволяет, пояснил президент Штатов, Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Неплохо? А то, что Google имеет в настоящее время доступ к миллионам почтовых адресов в России, геолокации всех пользователей и, учитывая начинку смартфонов, возможность вообще контролировать даже разговоры, не говоря уже об интернет-запросах россиян? С этим как быть? У нас нет цельного документа о развитии цифрового суверенитета, в отличие от тех же Штатов. Имеется только доктрина информационной безопасности, но это, скорее, философский документ, – объясняет Дмитрий Магоня – управляющий партнёр юридической компании Art De Lex. По его мнению, для того чтобы социальная сеть работала в правовом поле государства, вела открытый отчёт о своих доходах от рекламы и таргетирования услуг, она должна быть зарегистрирована на территории РФ. И, соответственно, должна быть как раз-таки альтернатива блокировке в отношении незарегистрированных в России интернет-площадок. Иными словами, необходимо разработать, полагает Магоня, чёткие правила игры на рынке цифровых услуг – для устранения неравенства в правах между отечественными и зарубежными платформами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





51 Источник Похожие новости Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое В Германии сделали новое заявление по "Северному потоку - 2" после скандала с Навальным "Вова пустил-таки Нонночку домой": Бабченко устроил травлю Гришаевой Грабить и бежать: Господа Чубайс и Гайдар показали пример держателям "золотых паспортов" - Делягин Критическая трасса: чем важна открытая Путиным «Таврида» Дорогой гость: Деньги на лечение Навального возьмут из кармана простых немцев - СМИ Новости партнеров