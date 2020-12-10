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"Россия - зло, Путин ужасный... Далее визг": Нарезка украинского ТВ претендует на анекдот года

10 декабря 2020, 23:55  •  61 • В мире
На украинском ТВ буйно цветёт антироссийская пропаганда. Российские журналисты сделали нарезку из программ своих киевских коллег. Видео претендует на анекдот года. "Россия - зло, Путин ужасный… Далее визг", - публикует краткое содержание ролика журналист Ольга Скабеева.
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" было продемонстрировано видео, которое затем опубликовала автор Telegram-канала Skabeeva.
"Не без удовольствия наблюдаю за тем, как украинские пропагандисты (и самый дурацкий из них Гордон) пытаются отрицать факт существования российской вакцины. Прямо такие "нет её, вакцина не существует, Россия зло, Путин ужасный, аннексия, агрессия". Далее визг..." - написала в посте Ольга Скабеева.
Видеоролик длится меньше полутора минут. Он начинается с заявления украинского журналиста и широко известного русофоба Дмитрия Гордона. По его мнению, Россия ни стиральные машины, ни автомобили, ни туфли, ни брюки произвести не может. И вакцину тем более. Гордон считает, что из РФ уехал "цвет науки". Он допускает: любой гражданин Украины может купить и использовать российскую вакцину, "если он глупый".
Другие "эксперты" не лучше. Один из них сразу говорит, что он не специалист в вакцинах, их разработке и испытаниях, но если речь заходит о России, то сомнения возникают сразу же.
"Не потому, что Россия - наш враг, а потому, что Россия является постсоветским государством", - говорит убеждённый в своей правоте гость в студии ещё одного украинского телеканала.
По его мнению, в РФ творится бардак, а уровень специалистов "ниже плинтуса".
В третьей части ролика вообще утверждается, что российской вакцины не существует. Мол, третий этап проверки она не прошла, но её рекламируют.
Каждое из высказываний можно назвать анекдотом года. И это далеко не единственные антироссийские высказывания, касающиеся вакцины. Недавно "патриоты" в эфире утреннего развлекательного шоу заявили, что готовы внутривенно вводить себе бензин, но не "российскую отраву", имея в виду "Спутник V".
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