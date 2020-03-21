"Россия - враждебный игрок": США отказались "раскрыть карты" по санкциям

В пятницу высокопоставленный представитель Госдепартамента США сделал перед журналистами заявление, в котором обвинил Россию во враждебных действиях против Америки в энергетической сфере. Чиновник не стал приводить конкретных примеров, сказав лишь, что Россия неоднократно использовала энергетику во враждебных целях.

При этом представитель Госдепа отказался от комментариев относительно возможных новых антироссийских санкций, информация о которых появилась в СМИ. Он заявил, что о санкциях американское руководство никогда не сообщает "наперёд".

Также чиновник не стал комментировать и информацию о том, что Госдеп проводит переговоры с российской стороной по поводу ситуации на рынке нефти. Вместо этого он лишь призвал всех игроков рынка "обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределённости и экономических трудностей и предпринять ответственные действия". По мнению дипломата, только совместными усилиями удастся преодолеть кризис.

Напомним, в минувший четверг Дональд Трамп заявил, что планирует подключиться к обсуждению ситуации с нефтью между РФ и Саудовской Аравией. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил мировое сообщество в том, что Россия не собирается воевать с саудитами из-за цен на нефть, и попросил другие стороны не вмешиваться в партнёрские отношения двух стран.

Мировые цены на нефть продолжают колебаться на фоне развала сделки ОПЕК+. Как будет выглядеть рынок, эксперты обсуждали в эфире телеканала "Царьград". В целом всё говорит о том, что у нас сформирована некая "подушка безопасности" на период этой турбулентности.

Некие поправки, безусловно, будут, о чём заявил вчера и Игорь Сечин. Однако в конечном счёте всё будет зависеть от принимаемых мер по стабилизации, особенно на фоне распространения коронавируса.

США хотят вернуть сделку ОПЕК+ через антироссийские санкции. Но у Москвы есть запас прочности

Власти США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций для того, чтобы вмешаться в ситуацию на рынке нефти и оказать давление на Москву. Ситуацию "ПолитЭксперту" прокомментировал аналитик Игорь Юшков. Как считает эксперт, санкции являются лишь предлогом для того, чтобы убрать лишние предложения с рынка и остановить падение цен. Это необходимо для спасения американских сланцевых проектов, которые при нынешних ценах нерентабельны. Если цена за баррель нефти повысится до 50 долларов, добыча возобновится, хотя американская экономика и пострадает. Невозврат же кредитов, выданных сланцевым компаниям, повлечёт удар по банковскому сектору Штатов и череду банкротств. А без сланцевой нефти не будет дешёвых сланцевого газа, электроэнергии и так далее. Именно поэтому президент США Дональд Трамп пытается найти выход из положения. "Поэтому они и пытаются найти выход и сделать что-то, чтобы добычу закрыли другие производители. То есть заключение нового соглашения ОПЕК+ было бы для США идеальным", - объяснил Юшков, добавив, что не Москва выступала за развал сделки. Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью РИА ФАН подчеркнул, что Россия не намерена уступать Саудовской Аравии на переговорах, посвящённых поискам путей стабилизации нефтяного рынка. Да, Эр-Рияд может похвастаться дешёвой себестоимостью добычи, но бюджет саудитов слишком сильно перегружен. Отсутствует и стабильная политическая обстановка, что чревато ростом социальной напряжённости. А если королевство лишится поддержки Вашингтона, то может активизироваться Иран. "У нас население более крепкое, в отличие от восточных ребят, которые живут в странах типа Саудовской Аравии. Они привыкли к роскошной жизни. Куча людей приезжают их обслуживать из Индонезии", - добавил эксперт.

Это напоминает фильмы об апокалипсисе

В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев назвал ситуацию в российской экономике очень сложной. Он заявил об этом, отвечая на вопрос ведущего Юрия Пронько, который поинтересовался мнением специалиста, является ли нынешний кризис результатом происков спекулянтов на нефтяном рынке или стоит отнестись к нему как к настоящей "войне всех против всех".

По мнению Танкаева, главная причина паники на мировом рынке - это пандемия COVID-19. "Количество заболевших растёт по всему миру, во всех странах, границы перекрываются, потоки товаров также останавливаются, объёмы производства падают", - пояснил эксперт. Он уверен, что все эти факторы очень сильно влияют и на фондовый рынок, и на рынок валют.

Подобного рода кризисов, честно говоря, я сам не припомню. Это очень напоминает фантастические романы о постапокалипсисе,

- добавил Танкаев.

Тем не менее специалист выразил надежду на то, что пандемия будет побеждена, а вместе с разработкой и применением вакцины ситуация на мировом рынке стабилизируется.

Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Свою позицию он обосновал в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько. Более того, Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.

"Каждая мировая война отличается своими ударными способами ведения боевых действий. Американцы первыми расчехлили это биологическое оружие. И предыдущие испытания - лихорадка Эбола и птичий грипп - были просто экспериментами, которые шли по пути целенаправленного формирования вируса избирательного действия", - считает экономист.

В глобальной цепочке нет случайностей, полагает Сергей Глазьев. Когда мы размышляем о гибридной войне, лучше всего трезво оценивать условия, в которых мы находимся.

"Эта гибридная мировая война идёт уже 10 лет. С момента начала финансового кризиса, который никуда не делся. Цель этой войны американской глобальной властвующей элиты понятна - удержание мирового господства.

Главная мишень - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в три раза. А Россия - единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под их контроля.

С приходом Владимира Путина к управлению нашим государством ситуация стала меняться. Поэтому мы являемся главными точками, так сказать, американской агрессии - ничего нового здесь нет. И аналогия с 2014 годом, а также с развалом Советского Союза, с падением цен на нефть тоже абсолютно очевидна".

Мы вынуждены наблюдать за абсолютно рукотворными событиями. Однако не стоит забывать и о том, что события вокруг того же коронавируса нагнетаются, добавил Глазьев. И в этом есть ключ к срыву нефтяной сделки, полагает эксперт.