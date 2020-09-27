Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Политолог указал на следующего президента России
Главная / Политика

"Россия - враг" и субботнее "позорище": Против силовиков в Минске вышли "принцесски"

27 сентября 2020, 10:20  •  167 • Политика
Против силовиков в Минске в рамках очередного "женского марша" вышли "принцесски". На видео с несанкционированных акций можно увидеть демонстрантов в необычных костюмах - "традиционный субботний винтаж", а также услышать лозунги: "Позорище" и "Россия - враг".
Корреспондент RT Игорь Жданов рассказал на своём Telegram-канале "Башня Жданова" об инциденте во время очередного так называемого женского марша в Белоруссии.
Он, в частности, поделился видеокадрами с митинга. На них участницы несанкционированной акции обращаются к съёмочной группе российского канала и выражают своё неприязненное отношение к РФ.
"Под конец заявили, что Россия теперь для них - враг. Где-то я это уже видел", - заметил репортёр.
Telegram-каналы распространили и другие видео с нового "женского марша". На них можно заметить, что некоторые участницы демонстрации вновь облачились в необычные костюмы, в частности надели на головы короны.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц поделился в своём Telegram-ресурсе Kotsnews роликом, на котором запечатлено задержание женщины в короне и с "королевским" плащом.
Она и другие митингующие кричат силовикам: "Позорище!" При этом сотрудники, как видно на кадрах, действуют аккуратно - один из них даже придержал женщине юбку, чтобы она не касалась асфальта.
"В Минске тем временем ставший уже традиционным субботний винтаж", - заметил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



167
Источник
Похожие новости
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
27 сентября 2020, 01:10
"Мы их враги": Поживший в США Познер нашёл источник страха американцев перед русскими
27 сентября 2020, 08:30
Русский Крым как тюбик с пастой: Профессор вывел Гордона на эмоции в эфире
27 сентября 2020, 08:30
Греф "подсидел" Путина. Пока на словах: Просчитана тактика главы Сбера
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.