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"Россия - враг" и субботнее "позорище": Против силовиков в Минске вышли "принцесски"
27 сентября 2020, 10:20 • 167 • Политика
Против силовиков в Минске в рамках очередного "женского марша" вышли "принцесски". На видео с несанкционированных акций можно увидеть демонстрантов в необычных костюмах - "традиционный субботний винтаж", а также услышать лозунги: "Позорище" и "Россия - враг".
Корреспондент RT Игорь Жданов рассказал на своём Telegram-канале "Башня Жданова" об инциденте во время очередного так называемого женского марша в Белоруссии.
Он, в частности, поделился видеокадрами с митинга. На них участницы несанкционированной акции обращаются к съёмочной группе российского канала и выражают своё неприязненное отношение к РФ.
Telegram-каналы распространили и другие видео с нового "женского марша". На них можно заметить, что некоторые участницы демонстрации вновь облачились в необычные костюмы, в частности надели на головы короны.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц поделился в своём Telegram-ресурсе Kotsnews роликом, на котором запечатлено задержание женщины в короне и с "королевским" плащом.
Она и другие митингующие кричат силовикам: "Позорище!" При этом сотрудники, как видно на кадрах, действуют аккуратно - один из них даже придержал женщине юбку, чтобы она не касалась асфальта.
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