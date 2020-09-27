"Россия - враг" и субботнее "позорище": Против силовиков в Минске вышли "принцесски"

Корреспондент RT Игорь Жданов рассказал на своём Telegram-канале "Башня Жданова" об инциденте во время очередного так называемого женского марша в Белоруссии.

Он, в частности, поделился видеокадрами с митинга. На них участницы несанкционированной акции обращаются к съёмочной группе российского канала и выражают своё неприязненное отношение к РФ.

"Под конец заявили, что Россия теперь для них - враг. Где-то я это уже видел", - заметил репортёр.

Telegram-каналы распространили и другие видео с нового "женского марша". На них можно заметить, что некоторые участницы демонстрации вновь облачились в необычные костюмы, в частности надели на головы короны.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц поделился в своём Telegram-ресурсе Kotsnews роликом, на котором запечатлено задержание женщины в короне и с "королевским" плащом.

Она и другие митингующие кричат силовикам: "Позорище!" При этом сотрудники, как видно на кадрах, действуют аккуратно - один из них даже придержал женщине юбку, чтобы она не касалась асфальта.