"Россия - враг, мы будем с ней воевать": Чему учат в США украинских офицеров

США готовятся к войне с Россией и учат этому военных Украины. Об этом рассказал ротный командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Семён Салатенко в интервью украинскому изданию "Цензор.нет".

Минувшим летом украинский офицер прошёл обучение в американской армии на базе Форт Беннинг в штате Джорджия. По словам Салатенко, американцы вполне предметно готовятся к войне - и именно с Россией.

"Россия - враг, мы будем с ней воевать. Мы не возможно будем с ней воевать, мы будем с ней воевать", - цитирует украинец слова обучавших его американцев.

Он отмечает, что некий генерал Ходни называл следующий порядок американских врагов. В самом начале - Россия, затем Иран, потом Китай, а в конце Северная Корея и различные радикальные группировки по всему миру.

"Когда что-то не получалось, ко мне подходили и говорили: Семён, ну ты постарайся, нам ещё ж вместе с тобой воевать, мы в одном строю будем воевать", - вспоминает в интервью украинец.

Салатенко добавляет, что американцы скрупулезно анализируют российские вооружения и постоянно сравнивают их со своими. Результатом этой работы стало возрождение штыкового боя. По оценкам аналитиков США, современные бронежилеты обеспечивают защиту, которая делает ближний бой весьма вероятным.

Кроме того, по словам украинца, усиленно ведётся работа по переходу на новый калибр, который мог пробивать новые бронежилеты. В Форте Беннинг постоянно проходят испытательные стрельбы.