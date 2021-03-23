"Россия - умелый и непредсказуемый игрок": Британия раскрыла сильные стороны угрозы номер один

Минобороны Великобритании в очередной раз назвало Россию угрозой номер один как для Соединённого Королевства, так и для всей Европы. В Лондоне раскрыли сильные стороны России, которые превращают страну в "умелого и непредсказуемого игрока".

Об этом говорится в плане по модернизации Вооружённых сил Великобритании, который обнародован в понедельник. В нём указано, что Россия представляет огромную угрозу для европейской безопасности из-за большого ядерного арсенала, мощного вооружения и способности вести гибридную войну.

Благодаря модернизации российских ВС, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком, - говорится в документе.

В частности, Лондон беспокоит наличие у России высокоточного оружия, которое мешает Великобритании отстаивать свои интересы в Европе, в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Напомним, что на прошлой неделе власти Великобритании решили увеличить ядерный потенциал. По словам министра обороны страны Бена Уоллеса, это связано с укреплением противоракетной обороны России.

Великобритания, США и НАТО практически каждую неделю заявляют, что Россия и Китай являются главными противниками Запада. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что все разговоры о "российской угрозе" преследуют лишь одну цель - оправдать необоснованно раздувшиеся военные бюджеты и отвлечь население от внутренних проблем за счёт переключения внимания на внешнего врага.