"Россия - такой же агрессор, как фашистская Германия": Военный историк показал главную цель выпущенной в США монеты без СССР

Американская компания Bradford Exchange, выпускающая сувенирную продукцию, запустила в продажу коллекцию монет к 75-летию победы во Второй мировой войне. Одна из монет посвящена ключевым союзникам в антигитлеровской коалиции, из числа которых исключили СССР.

Военный историк Юрий Кнутов, комментируя скандал с монетой, напомнил, что фальсификация истории свойственна американской элите. По его мнению, с помощью подобных манипуляций в США преследуют две цели.

Прежде всего, указал эксперт, элита США делает всё, чтобы возвысить роль США во Второй мировой войне, - и в результате, например, в японских учебниках истории не пишут, что это США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. "Именно поэтому большинство японских детей считают, что атомную бомбу сбросил в первую очередь Советский Союз, а не США", - подчеркнул историк.

Этой же цели служат художественные фильмы и видеоигры, в которых, например, Берлин берут американские солдаты, а вся суть Второй мировой войны извращается.

"Выпуск такой монеты - не случайность, не ошибка, а это специально продуманная акция для того, чтобы американские граждане и коллекционеры, которые будут покупать эти монеты, считали, что именно эти три страны (США, Великобритания и Франция - прим. ред) одержали победу. А Советский Союз где-то был на третьестепенных или даже ниже ролях. Эта монета - это ещё одно подтверждение фальсификации и итогов Второй мировой войны", - говорит собеседник Царьграда.

По мнению Юрия Кнутова, главная цель такой пропаганды - стремление принизить роль России в современном мире, в том числе показывая её союзником фашистской Германии. "Россия - такой же агрессор, как и фашистская Германия. И Россию надо привлечь к суду, Россия должна ответить, Россия должна выплатить компенсации. Денег нет - отдать природные ресурсы. Вот какова цель всех этих акций", - пояснил эксперт логику американской элиты.