Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

"Россия - страна-дауншифтер". Три цитаты Германа Грефа, воспринятые как унижение и попытка захвата

07 декабря 2020, 18:00  •  272 • Политика
Герман Греф стал одним из участников "Рейтинга русофобов - 2020". Напоминаем три цитаты Германа Оскаровича, воспринятые в обществе и на экспертном уровне как унижение страны и народа, а также попытка захвата власти. "Россия - страна-дауншифтер" - лишь один из примеров.
"Первый русский" подводит итоги года традиционным рейтингом русофобов. В 2020-м мы предлагаем читателям сайта и зрителям телеканала Царьград не только поддержать выдвинутых нами кандидатов, но и предложить своих антигероев. А пока вы думаете, мы рассказываем о тех, кто уже "в колоде".
В "Рейтинг русофобов - 2020" попали мировые и отечественные политики или, например, общественные деятели, удивившие своим циничным отношением к России и русским. Среди таких председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава крупнейшего банка страны с госучастием, на полном серьёзе решивший создать на его основе эдакое "государство в государстве", влезая во всё новые проекты, далёкие от банковского дела, частенько берётся комментировать то, что никак не связано с его основной деятельностью. Особенно любит он порассуждать на тему образования.
Пожалуй, одной из самых популярных цитат Грефа об образовании считается сказанное в ходе Петербургского экономического форума. После скандала, на волне обсуждений реплики Греф говорил, что его не так поняли. Он, мол, просто хотел обострить дискуссию. Так что же сказал Герман Оскарович?
"Вы предлагаете передать власть в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать в управлении, что ж мы науправляем? Конфуций начинал как великий демократ, а кончил тем, что создал теорию, которая создала страты в обществе. А другие великие мыслители зашифровывали свои теории, боясь, что они дойдут до народа. Они понимали, что как только люди что-то поймут, манипулировать им будет чрезвычайно тяжело. В иудейской культуре каббала три тысячи лет была секретным учением. Они понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей. Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все они всё равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить?"
Кроме того, Герман Греф настаивал, что Россия и русские "проиграли конкуренцию".
"Мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают. В стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, - они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать свои собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать".
Греф призывал к глобальной реформе государственных институтов. Однако на экономику не посягал, а предпочёл сосредоточиться на образовании.
"Ключевая роль во всём этом процессе (я не устаю об этом говорить) - образование: от детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена. Здесь говорилось об онлайн-образовании. Но оно сейчас пока такое же традиционное. То есть люди перевели систему традиционного образования в онлайн. На мой взгляд, и те и другие - лузеры. Онлайн будет использоваться, но содержание образования будет абсолютно другим. И методы образования будут абсолютно другими. Нам нужно успеть поменять модель образования", - сказал Греф в ходе Гайдаровского форума.
Казалось бы, всё сказанное выглядит вполне гладко. Однако уже известно, что Греф организовал сбор биометрии, запустив программу "Ладошки" в школах России. Таким образом, дети с самого детства включены в гигантскую систему маркетинга, а тем, кто не соглашался предоставлять биометрию, просто отказывали в питании. До тех пор, пока скандал не грянул на уровне СМИ. Кроме того, выяснилось, что именно структуры Грефа продвигают дистанционное образование в школах России, предлагая всё новые инструменты для онлайн-обучения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



272
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 14:20
Киев подготовил подарок русским на Новый год, чтобы весь мир сказал: "Опять виновата Россия"
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
07 декабря 2020, 14:20
Американцы оскорбительно высказались о русских девушках. Пришлось извиняться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
03 декабря 2020, 23:15
"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.