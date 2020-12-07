"Россия - страна-дауншифтер". Три цитаты Германа Грефа, воспринятые как унижение и попытка захвата

"Первый русский" подводит итоги года традиционным рейтингом русофобов. В 2020-м мы предлагаем читателям сайта и зрителям телеканала Царьград не только поддержать выдвинутых нами кандидатов, но и предложить своих антигероев. А пока вы думаете, мы рассказываем о тех, кто уже "в колоде".

В "Рейтинг русофобов - 2020" попали мировые и отечественные политики или, например, общественные деятели, удивившие своим циничным отношением к России и русским. Среди таких председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава крупнейшего банка страны с госучастием, на полном серьёзе решивший создать на его основе эдакое "государство в государстве", влезая во всё новые проекты, далёкие от банковского дела, частенько берётся комментировать то, что никак не связано с его основной деятельностью. Особенно любит он порассуждать на тему образования.

Пожалуй, одной из самых популярных цитат Грефа об образовании считается сказанное в ходе Петербургского экономического форума. После скандала, на волне обсуждений реплики Греф говорил, что его не так поняли. Он, мол, просто хотел обострить дискуссию. Так что же сказал Герман Оскарович?

"Вы предлагаете передать власть в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать в управлении, что ж мы науправляем? Конфуций начинал как великий демократ, а кончил тем, что создал теорию, которая создала страты в обществе. А другие великие мыслители зашифровывали свои теории, боясь, что они дойдут до народа. Они понимали, что как только люди что-то поймут, манипулировать им будет чрезвычайно тяжело. В иудейской культуре каббала три тысячи лет была секретным учением. Они понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей. Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все они всё равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить?"

Кроме того, Герман Греф настаивал, что Россия и русские "проиграли конкуренцию".

"Мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают. В стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, - они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать свои собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать".

Греф призывал к глобальной реформе государственных институтов. Однако на экономику не посягал, а предпочёл сосредоточиться на образовании.

"Ключевая роль во всём этом процессе (я не устаю об этом говорить) - образование: от детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена. Здесь говорилось об онлайн-образовании. Но оно сейчас пока такое же традиционное. То есть люди перевели систему традиционного образования в онлайн. На мой взгляд, и те и другие - лузеры. Онлайн будет использоваться, но содержание образования будет абсолютно другим. И методы образования будут абсолютно другими. Нам нужно успеть поменять модель образования", - сказал Греф в ходе Гайдаровского форума.

Казалось бы, всё сказанное выглядит вполне гладко. Однако уже известно, что Греф организовал сбор биометрии, запустив программу "Ладошки" в школах России. Таким образом, дети с самого детства включены в гигантскую систему маркетинга, а тем, кто не соглашался предоставлять биометрию, просто отказывали в питании. До тех пор, пока скандал не грянул на уровне СМИ. Кроме того, выяснилось, что именно структуры Грефа продвигают дистанционное образование в школах России, предлагая всё новые инструменты для онлайн-обучения.