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"Россия - новый эпицентр пандемии, а Москва под замком" - президент Центра медицины в США
18 мая 2020, 13:55 • 34 • Политика
Президент Центра медицины в США Питер Питтс считает, что "Россия является новым эпицентром пандемии, а Москва находится под замком", рассуждая о ситуации, сложившейся с распространением COVID-19 в нашей стране.
Западная пресса всё больше смещает акценты с заболеваемости COVID-19 в США и Европе на Россию. Ранее ряд западных СМИ опубликовали статьи о том, что в нашей стране смертность от коронавируса якобы выше, чем приводится в официальной статистике.
Эксперты Fox News новый русофобский тренд поддержали.
"Ситуация официально ужасная. В настоящее время Россия занимает второе место в мире по количеству случаев после Соединённых Штатов. Но в действительности ситуация почти наверняка намного хуже, чем мы знаем", - высказал свою точку зрения приглашённый учёный из Гарвардского университета Виталий Шкляров.
Президент и соучредитель Центра медицины и общественных интересов в США Питер Питтс так и вовсе заявил, что, якобы, "Россия является новым эпицентром пандемии, а Москва находится под замком". Хотя по цифрам официальной статистики Университета Хопкинса абсолютным лидером по числу заболевших COVID-19 и по числу умерших от коронавируса остаются Соединённых Штаты.
Прочит усугубление эпидемиологической обстановки в России по коронавирусу после снятия всероссийского карантина и менеджер по исследованиям Фонда защита демократий (FDD) Джон Харди.
"Вероятно, будет ещё хуже после заявления (президента России Владимира) Путина о том, что Россия начнёт частичное открытие, - высказывается эксперт. - Определённые ограничения сохранятся, но повторное открытие не может не увеличить распространение вируса до соответствующей степени".
По мнению Харди, "Москва уже была крупным эпицентром вспышек в Европе, и это, вероятно, продолжится".
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