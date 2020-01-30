"Россия - наш главный стратегический партнёр": Рекламный щит в Киеве оказался в центре скандала

"В Киеве очередной скандал. Местный бизнесмен проплатил провокационные бигборды о партнёрстве Украины с Российской Федерацией", - написала у себя в авторском Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.

Она отметила, что снимать борды коммунальщики приехали ночью - после того как горожане высказали своё возмущение таким рекламным щитом.

"Но осадочек остался. Ждём заявлений от активистов, Муждабаева и СБУ", - не удержалась от иронии Витязева.

Фото: скриншот Telegram-канала "Юлия Витязева"

В украинском сегменте Сети действительно было немало возмущённых откликов. Многие из которых были и нецензурными.

"Я один удивляюсь. Как такое могло появиться на Украине?!" - в числе прочих недоумевает Андрій Джулай.

Некоторые же призывали правоохранительные органы обратить на эту рекламу внимание.

Что возмутило киевлян? Очевидно, прежде всего сама надпись на плакате. На рекламном щите портрет украинского предпринимателя Олега Катющенко и фраза: "Россия - наш главный стратегический партнёр".

Действительно ли бизнесмен причастен к билбордам со скандальной надписью, пока неизвестно, сообщает 24tv.ua. СМИ выяснили, что он является основателем компании Holly Industrial, существующей с 2011 года и занимающейся строительством.

"Есть информация, что после "революции достоинства" в 2014 году Катющенко переехал в Москву", - отмечает СМИ.