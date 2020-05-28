"Россия - лишь пугало"? Французский политолог назвал две главные страны мира

Тьерри де Монбриаль, известный политолог из Франции, дал изданию Le Figaro интервью, в котором назвал некоторые мировые политические тенденции в свете изменившей всё пандемии.

Самой мощной тенденцией де Монбриаль назвал ось противостояния - КНР и США. Даже "Россия Владимира Путина" крутится вокруг этой оси, не говоря уже о других странах, заметил эксперт.

При этом французский специалист уверен, что Китай и Америка не пойдут на военный конфликт: КНР для стабильного экономического развития нужны мир и спокойствие. Единственным вопросом, способным обострить отношения двух держав до предела, является независимость острова Тайвань.



Россия же сегодня, по словам политолога, играет роль мирового "пугала", которое оправдывает существование НАТО - блока, созданного для противостояния СССР. На самом же деле внимание альянса направлено на Китай, а Россия стала второстепенным потенциальным противником, утверждает де Монбриаль.