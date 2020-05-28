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"Россия - лишь пугало"? Французский политолог назвал две главные страны мира

28 мая 2020, 20:55  •  150 • Политика
Французский политолог проанализировал изменения, постигшие мировую политику в результате пандемии. Теперь, говорит он, стало очевидно: две главные страны - это США и Китай. Все остальные лишь вертятся вокруг них, а Россия вообще "лишь пугало".
Тьерри де Монбриаль, известный политолог из Франции, дал изданию Le Figaro интервью, в котором назвал некоторые мировые политические тенденции в свете изменившей всё пандемии.
Самой мощной тенденцией де Монбриаль назвал ось противостояния - КНР и США. Даже "Россия Владимира Путина" крутится вокруг этой оси, не говоря уже о других странах, заметил эксперт.
При этом французский специалист уверен, что Китай и Америка не пойдут на военный конфликт: КНР для стабильного экономического развития нужны мир и спокойствие. Единственным вопросом, способным обострить отношения двух держав до предела, является независимость острова Тайвань.

Россия же сегодня, по словам политолога, играет роль мирового "пугала", которое оправдывает существование НАТО - блока, созданного для противостояния СССР. На самом же деле внимание альянса направлено на Китай, а Россия стала второстепенным потенциальным противником, утверждает де Монбриаль.

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