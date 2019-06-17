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"Россия - лидер, но США догонят через год или два": Военный эксперт Хатылев о новом истребителе МиГ-35
17 июня 2019, 18:09 • 77 • Политика
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. Военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что сейчас Россия на несколько лет опережает Запад, однако это может измениться через год или два.
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. О специфике этих самолетов Царьграду рассказал военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
Он рассказал, что новый МиГ-35 заслуженно называют "боевым акробатом". На истребителе установлены самые современные авионика и вектор управляемой тяги, которые позволяют самолету выписывать в воздухе такие пируэты, о которых раньше никто даже помыслить не мог. Кроме того, в МиГ-35 были учтены все недостатки предыдущих моделей.
При этом эксперт отмечает, что сравнивать МиГ-35 с каким-нибудь импортным истребителем довольно сложно, так как российский самолет занимает нишу, у которой нет аналогов. Поэтому сравнивать его с американским F-22 или F-35 некорректно, так как у этих самолетов разные задачи и области применения.
По словам эксперта, МиГ-35 - это еще только промежуточная ступень к более современным, к более мощным истребителям, которые будут существовать до 2050 года и дальше. Поэтому все познается в развитии, добавил Хатылев.
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