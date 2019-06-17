"Россия - лидер, но США догонят через год или два": Военный эксперт Хатылев о новом истребителе МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. О специфике этих самолетов Царьграду рассказал военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Он рассказал, что новый МиГ-35 заслуженно называют "боевым акробатом". На истребителе установлены самые современные авионика и вектор управляемой тяги, которые позволяют самолету выписывать в воздухе такие пируэты, о которых раньше никто даже помыслить не мог. Кроме того, в МиГ-35 были учтены все недостатки предыдущих моделей.

При этом эксперт отмечает, что сравнивать МиГ-35 с каким-нибудь импортным истребителем довольно сложно, так как российский самолет занимает нишу, у которой нет аналогов. Поэтому сравнивать его с американским F-22 или F-35 некорректно, так как у этих самолетов разные задачи и области применения.

"Поэтому привести импортный зарубежный образец и сказать, что вот наш МиГ-35 по всем параметрам лучше, - нельзя. Одно можно сказать, что мы лидеры. Это естественно, что весь процесс мировой в авиационной технике, вообще в вооружении, на год-два кто-то вырывается вперед, его догоняют следующие и так далее", - пояснил Сергей Хатылев в интервью Царьграду.

По словам эксперта, МиГ-35 - это еще только промежуточная ступень к более современным, к более мощным истребителям, которые будут существовать до 2050 года и дальше. Поэтому все познается в развитии, добавил Хатылев.