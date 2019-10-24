"Россия - гарант безопасности": Шойгу провел переговоры с военным руководителем курдов

Вечером 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим "Сил демократической Сирии" Мазлюмом Абди, под чьим командованием находятся отряды сирийских курдов.

Поводом для разговора стали планы по увеличению количества подразделений военной полиции РФ в Сирии и выполнение курдской стороной своих обязательств.

Отмечается, что в переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В ходе видео-конференц-связи Шойгу проинформировал Абди о том, что в ближайшие дни подразделения российской военной полиции расширят маршруты патрулирования и что количество патрулей также будет увеличено.

"Сергей Шойгу подчеркнул, что мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома. Гарантом их безопасности будут подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники", - сообщили в Минобороны России.

Напомним, что нынешняя ситуация стала результатом вчерашних шестичасовых переговоров президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара согласилась прекратить военную операцию против сирийских курдов в обмен на то, что территорию возьмет под свой контроль российская военная полиция.

Судьбоносные решения

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что турецкая операция "Источник мира" прекращается. Как уточнил впоследствии его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, Анкара объявила о приостановке операции в Сирии, однако подчеркивается, что работа военных не окончена - "остаемся на поле".

Говоря о приостановке операции, министр подчеркнул: принятые в Сочи решения не значат, что работа турецких военных завершена. По словам Чавушоглу, армия Турции намерена дать отпор "в случае необходимости".

Тем не менее в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана были приняты "судьбоносные решения"

Стороны пришли к согласию сразу по нескольким ключевым вопросам. Во-первых, сирийским беженцам и дальше будет оказываться помощь по возвращению на родину. Во-вторых, ситуация "на земле" не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета. И наконец, в-третьих, без взаимного уважения и сотрудничества ни Турции, ни Сирии не обойтись.

США помалкивают в сторонке

В то время как в Сочи принимались важнейшие политические решения, американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter, несмотря на ожидания его сторонников, молчал.

Позднее в Госдепартаменте Штатов все же прокомментировали свое отношение к сочинским переговорам и достигнутому результату.

По мнению американских властей, России в рамках договоренностей с Турцией в Сочи навряд ли удастся вывести курдские отряды из района на 30 км от сирийско-турецкой границы. По словам спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри, это может навредить ситуации в целом, ну а "Турция мало от этого выиграет".

Также неназванный представитель американской администрации сообщил, что США намерены "пристально следить за тем, как защищаются права населения территорий, о которых идет речь, мы призываем все стороны, будь то россияне, сирийцы, турки или курды, предотвратить случаи насильственного перемещения гражданских лиц", передает ТАСС.

В то же время стало известно, что, несмотря на эту публичную риторику, Вашингтон отменил санкции, введенные в отношении Турции в связи ее военной операцией на северо-востоке САР.