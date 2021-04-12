"Россия - это зло. Я впитал это с молоком матери": В Раде назвали главную причину войны в Донбассе

В Верховной раде назвали главную причину войны в Донбассе. По словам депутата из партии власти "Слуга народа", на Западной Украине в людях с детства воспитывают ненависть к России: "Мне рассказывали, что Россия - это зло. Я впитал это с молоком матери".

Об этом заявил 25-летний депутат "Слуги народа" Святослав Юраш, выступая в эфире украинского ТВ.

Я из Львова, мне рассказывали с детства, что Россия - враг, Россия - зло. Я это слышал, это я всё знал, с молоком матери впитал, - рассказал парламентарий.

По его словам, причиной войны в Донбассе стали слишком разные взгляды на Россию. Если на Западе украинцев с детства приучали ненавидеть соседнюю страну, то на Востоке люди жили в мире с Россией. Там было реальное братство народов, которое сформировалось ещё во времена СССР.

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Ранее спецкор "КП" Дмитрий Стешин заявил, что ни о какой реинтеграции Донбасса, о которой говорит президент Украины Владимир Зеленский, в ДНР и ЛНР речи уже не идёт. Местные жители твёрдо решили остаться с Россией. И семь лет непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ лишь убедили их в этом решении.

При этом если в 2015 году они боялись, что украинские войска и вооружённые националисты устроят зачистку региона в случае прорыва, то теперь верят, что Россия их защитит от этой участи. Переворот в сознании произошёл, когда жители Донбасса начали получать паспорта граждан России.