"Россия - это смерть": В Херсоне взъярились на Путина за "исконно русские земли"

До сих пор не отпускают украинских политиков слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях" Причерноморья, сказанные во время его большой пресс-конференции.

Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов двойным оскорблением ответил Владимиру Путину. Сначала украинец назвал эти земли "исконно русским болотами", которые можно было бы уместить в территорию Подмосковья, а после привёл ещё более оскорбительное сравнение - но уже самого главы государства - с Адольфом Гитлером.

Высказывание российского лидера привело в ярость и мэра Херсона Владимира Николаенко. Его дерзкую и оскорбительную реакцию приводит пресс-служба администрации города.

В частности, мэр повторил практически слова Турчинова о "болотах".

"Исконные русские территории - это болота под Москвой, - заявил Николаенко. - Всё остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству".

При этом градоначальник дошёл и до прямых оскорблений Путина, приведя провокационное сравнение с фантазёрами и отмечая, что на такие заявления "нужно реагировать".

"Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря", - продолжает свою мысль мэр Херсона.

Градоначальник также заявил, что якобы "империя стоит на костях" - "на костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего".

"Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле рубля, - пытается уверить Николаенко. - Россия - это смерть. Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания".

По словам мэра, именно об этом и должен помнить каждый украинец, покупая российские товары, слушая российскую музыку, новости, читая российскую прессу.

Николаенко также заявил, что "юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский", всегда таковым был. А после добавил: "Будет украинским тогда, когда России уже не будет".

Напомним, во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал "несколько странноватым" решение передать Незалежной "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские)".