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"Россия - это смерть": В Херсоне взъярились на Путина за "исконно русские земли"
27 декабря 2019, 20:09 • 164 • Политика
Слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях" Причерноморья привели в ярость мэра Херсона Владимира Николаенко настолько, что он не смог оставить их без ответа, оскорбив главу государства. Вслед за Турчиновым он повторил, что "исконные русские территории - это болота под Москвой", а после добавил, что "Россия - это смерть".
До сих пор не отпускают украинских политиков слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях" Причерноморья, сказанные во время его большой пресс-конференции.
Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов двойным оскорблением ответил Владимиру Путину. Сначала украинец назвал эти земли "исконно русским болотами", которые можно было бы уместить в территорию Подмосковья, а после привёл ещё более оскорбительное сравнение - но уже самого главы государства - с Адольфом Гитлером.
Высказывание российского лидера привело в ярость и мэра Херсона Владимира Николаенко. Его дерзкую и оскорбительную реакцию приводит пресс-служба администрации города.
В частности, мэр повторил практически слова Турчинова о "болотах".
"Исконные русские территории - это болота под Москвой, - заявил Николаенко. - Всё остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству".
При этом градоначальник дошёл и до прямых оскорблений Путина, приведя провокационное сравнение с фантазёрами и отмечая, что на такие заявления "нужно реагировать".
"Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря", - продолжает свою мысль мэр Херсона.
Градоначальник также заявил, что якобы "империя стоит на костях" - "на костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего".
"Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле рубля, - пытается уверить Николаенко. - Россия - это смерть. Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания".
По словам мэра, именно об этом и должен помнить каждый украинец, покупая российские товары, слушая российскую музыку, новости, читая российскую прессу.
Николаенко также заявил, что "юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский", всегда таковым был. А после добавил: "Будет украинским тогда, когда России уже не будет".
Напомним, во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал "несколько странноватым" решение передать Незалежной "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские)".
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