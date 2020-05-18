"Россия - это отдельная цивилизация": Путин определил дальнейший путь развития страны

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости развивать сферу высоких технологий в стране. Об этом он сказал в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, - заметил президент.

Для того чтобы сохранить эту цивилизацию, необходимо сконцентрироваться на высоких технологиях и дальнейшем развитии, добавил глава государства.

По его мнению, в этом РФ стоит опираться как на опыт других стран, так и на достижения прошлых поколений внутри России.

Он обратил внимание на российские достижения в области высокотехнологичного вооружения. В частности, в РФ были созданы такие современнейшие образцы, которых "нет ни у одной страны мира".

Это было бы невозможно без крепкой фундаментальной науки, квалифицированных кадров в инженерии и научных школ мирового уровня, отметил Путин.

Он подчеркнул, что достижения в сферах медицины, генетики, образования, беспилотной техники, искусственного интеллекта должны стать той основой, на которой Россия могла бы продолжить своё развитие и совершенствование.