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"Россия - это отдельная цивилизация": Путин определил дальнейший путь развития страны
18 мая 2020, 07:55 • 43 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заметил, что "Россия - это отдельная цивилизация". Он также определил дальнейший путь развития страны. По его мнению, сейчас необходимо совершенствоваться в сфере высоких технологий.
Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости развивать сферу высоких технологий в стране. Об этом он сказал в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".
Для того чтобы сохранить эту цивилизацию, необходимо сконцентрироваться на высоких технологиях и дальнейшем развитии, добавил глава государства.
По его мнению, в этом РФ стоит опираться как на опыт других стран, так и на достижения прошлых поколений внутри России.
Он обратил внимание на российские достижения в области высокотехнологичного вооружения. В частности, в РФ были созданы такие современнейшие образцы, которых "нет ни у одной страны мира".
Это было бы невозможно без крепкой фундаментальной науки, квалифицированных кадров в инженерии и научных школ мирового уровня, отметил Путин.
Он подчеркнул, что достижения в сферах медицины, генетики, образования, беспилотной техники, искусственного интеллекта должны стать той основой, на которой Россия могла бы продолжить своё развитие и совершенствование.
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