Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Главная / Политика

"Россия - это отдельная цивилизация": Путин определил дальнейший путь развития страны

18 мая 2020, 07:55  •  43 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заметил, что "Россия - это отдельная цивилизация". Он также определил дальнейший путь развития страны. По его мнению, сейчас необходимо совершенствоваться в сфере высоких технологий.
Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости развивать сферу высоких технологий в стране. Об этом он сказал в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".
Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, - заметил президент.
Для того чтобы сохранить эту цивилизацию, необходимо сконцентрироваться на высоких технологиях и дальнейшем развитии, добавил глава государства.
По его мнению, в этом РФ стоит опираться как на опыт других стран, так и на достижения прошлых поколений внутри России.
Он обратил внимание на российские достижения в области высокотехнологичного вооружения. В частности, в РФ были созданы такие современнейшие образцы, которых "нет ни у одной страны мира".
Это было бы невозможно без крепкой фундаментальной науки, квалифицированных кадров в инженерии и научных школ мирового уровня, отметил Путин.
Он подчеркнул, что достижения в сферах медицины, генетики, образования, беспилотной техники, искусственного интеллекта должны стать той основой, на которой Россия могла бы продолжить своё развитие и совершенствование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
17 мая 2020, 23:55
Спецоперации - позорище одно, а войны... Сатановский объяснил, почему США не идут против России
17 мая 2020, 19:55
"Неудачный политический пиар": Коротченко разнёс "супер-пупер-ракету" Трампа
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза ф...
18 мая 2020, 00:50
«День ко дню прироста практически нет»: глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации ...
18 мая 2020, 00:20
Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 06:55
Захарова "разнесла" Белый дом после дерзкого выпада Вашингтона
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
13 мая 2020, 01:55
"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.