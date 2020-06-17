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"Россия - дурной пример для Украины": Кравчук предсказал голодные бунты
17 июня 2020, 15:00 • 396 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук усомнился в информации о количестве заражённых COVID-19 в России. При этом он заявил, что "Россия - дурной пример для Украины". Политик также предсказал голодные бунты в случае продления карантина.
Во время блиц-интервью для украинского издания OBOZREVATEL первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о том, что "нельзя сидеть на карантине год, полтора, два". Он предсказал голодные бунты в том случае, если карантин будет пролонгирован.
"Всё остановится, и тогда начнется ещё одна болезнь, даже страшнее, - голод и голодные бунты, - предупредил экс-президент. - У людей просто не будет денег, за что покупать, как содержать себя и семьи".
При этом он искренне считает, что власти Незалежной с коронавирусом справились лучше, чем в Белоруссии, не допустив, как считает Кравчук, масштабного заражения COVID-19.
Затронул экс-президент Украины и тему COVID-19 в России, усомнившись в количестве заражённых. И нашу страну, и Белоруссию он назвал "тоталитарными государствами".
"Какую информацию они дают, кто ей должен доверять, какие демократические институты и силы могут это подать? Я не знаю", - продолжил свою мысль Кравчук.
Политик уверяет, что даже та информация, которая есть, мол, "очень тяжёлая для этих стран" (России и Белоруссии. - Ред.), и "тем не менее они готовятся к параду".
Кравчук считает, что Россия - "дурной пример для Украины" по части цифр статистики заболевания. Кстати, как напоминают РИА ФАН, буквально несколько дней Кравчук призывал СНБО не мечтать о развале России. Мол, всё равно ничего не выйдет.
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