"России удалось сделать шаг вперёд": Путин объяснил, зачем нашей стране такая мощная армия

"В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения", - отметил российский лидер.

Кроме того, "ракетно-ядерный клуб" пополняется новыми членами, отметил Путин. Озабоченность вызывает приближение НАТО к России и попытки милитаризации космоса, добавил он.

России удалось сделать шаг вперёд по сравнению с другими ведущими странами мира, хотя это довольно редкое явление сегодня, отметил Путин.

В числе безусловных приоритетов госполитики - повышение престижа военной службы, отметил президент. Это, по его словам, прямо связано с укреплением системы социальных гарантий.

В последние 2 года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, вырос и размер военных пенсий, подчеркнул Путин. По его словам, более 42 тысяч военнослужащих получили постоянное жильё, почти 275 тысяч - служебное.

"Эта работа должна продолжаться, не должно быть сбоев в индексации денежного довольствия. Достойные условия жизни и службы - важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации государства", - заключил президент.