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"России удалось сделать шаг вперёд": Путин объяснил, зачем нашей стране такая мощная армия

22 ноября 2019, 21:39  •  55 • Политика
В ходе заседания Совета безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что мир сегодня сталкивается с серьёзными вызовами и угрозами, а также множеством факторов неопределённости. По словам российского лидера, стремительно развиваются новые технологии, в том числе и военные, при этом усиливаются соперничество и конкуренция, которые обретают новые формы.
"В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения", - отметил российский лидер.
Кроме того, "ракетно-ядерный клуб" пополняется новыми членами, отметил Путин. Озабоченность вызывает приближение НАТО к России и попытки милитаризации космоса, добавил он.
России удалось сделать шаг вперёд по сравнению с другими ведущими странами мира, хотя это довольно редкое явление сегодня, отметил Путин.
В числе безусловных приоритетов госполитики - повышение престижа военной службы, отметил президент. Это, по его словам, прямо связано с укреплением системы социальных гарантий.
В последние 2 года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%, вырос и размер военных пенсий, подчеркнул Путин. По его словам, более 42 тысяч военнослужащих получили постоянное жильё, почти 275 тысяч - служебное.
"Эта работа должна продолжаться, не должно быть сбоев в индексации денежного довольствия. Достойные условия жизни и службы - важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации государства", - заключил президент.

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