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"России нужны информационные "Калибры", чтобы противостоять пропаганде Запада" - политолог-американист

21 декабря 2018, 21:09  •  56 • Политика
Роскомнадзор начал проверку BBC World News. Это стало ответным шагом на притеснение российского телеканала RT в Великобритании. Для борьбы с западной русофобией, клоунадой и пропагандой России нужны информационные "Калибры", считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в Интернете. Это стало реакцией на обвинения британского медиарегулятора Ofcom в адрес канала RT. Процесс прокомментировал для Царьграда политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
По его словам, в ответ на провокации Запада России необходимо наращивать свои "информационные мускулы", чтобы эффективно использовать методы контрпропаганды. В ответ на клоунаду, дилетантизм и непрофессионализм наших "западных партнёров" нужно ставить политтехнологию, ювелирную контрпропаганду и просто профессиональную работу. Но для этого необходим информационный ресурс. Политолог напоминает, что поначалу Россию в Сирии никто не воспринимал всерьёз, однако как только начали летать первые "Калибры", сразу как-то всё утряслось.
"Вот нам нужны наши информационные "Калибры", нам нужны наши информационные "Бореи". И, к сожалению, здесь проблема, наше правительство не до конца уделяет этому внимание", - сетует политолог в интервью Царьграду.

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