Роскомнадзор начал проверку BBC World News. Это стало ответным шагом на притеснение российского телеканала RT в Великобритании. Для борьбы с западной русофобией, клоунадой и пропагандой России нужны информационные "Калибры", считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в Интернете. Это стало реакцией на обвинения британского медиарегулятора Ofcom в адрес канала RT. Процесс прокомментировал для Царьграда политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, в ответ на провокации Запада России необходимо наращивать свои "информационные мускулы", чтобы эффективно использовать методы контрпропаганды. В ответ на клоунаду, дилетантизм и непрофессионализм наших "западных партнёров" нужно ставить политтехнологию, ювелирную контрпропаганду и просто профессиональную работу. Но для этого необходим информационный ресурс. Политолог напоминает, что поначалу Россию в Сирии никто не воспринимал всерьёз, однако как только начали летать первые "Калибры", сразу как-то всё утряслось.