|
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
04 сентября 2021, 06:10 • 159 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предельно чётко высказался о предложенном Пекине проекта хозяйственной деятельности на Южных Курилах. После этого рядовые японцы предложили пойти войной на русских. "России доверять нельзя", - пишут люди, однако не все настроены так радикально.
Японский портал Yahoo News Japan рассказал о негативном отношении главы МИД России к предложению Японии по поводу совместной хозяйственной деятельности на так называемых "северных территориях". Сергей Лавров напомнил о Конституции, которая запрещает использование любой юридической схемы, если это не законодательство России.
Министр призвал другие страны инвестировать в Южные Курилы, объяснив, что и без Японии этот регион может успешно развиваться.
Вопрос стоит в повестке Восточного экономического форума, который проходит со 2 по 5 сентября во Владивостоке. Японию туда не пригласили.
Посетители портала, оставившие комментарии, разделились на два противоборствующих лагеря. Одни считают, что Япония потерпела дипломатическое и политическое поражение, пора уже оставить "северные территории" России и отказаться от любых претензий. Вторые уверены, что ситуацию можно изменить, но для этого нужно начать войну.
Он отметил: с точки зрения Японии идёт борьба за возврат островов, но с точки зрения России – за отчуждение территорий, которые были получены по итогам Второй мировой войны.
"Русские ни за что не согласятся на такое. И всё же Япония надеется, что острова рано или поздно вернутся, поэтому она пытается угодить России, но это бессмысленно, нонсенс", - считает Kix.
"Россия обладает продвинутыми технологиями, поэтому Японии нет необходимости оказывать ей экономическую поддержку или предоставлять знания", - заметил Qji.
"Японии уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против России жёсткие санкции за аннексию Крыма", - заявил Tsu.
"Россия не права, но ведёт себя нагло. Она – мародёр, нарушивший Советско-японский пакт о ненападении. Они говорят, что справятся без Японии, чтобы заставить нас нервничать. Также думают, что воздействие будет более эффективным, если подключить Китай и Южную Корею. Территории очень трудно вернуть после их захвата. Единственный способ – это начать войну", - считает Yuu.
Совершенно иного мнения придерживается пользователь Kak. Он считает, что пора закончить дискуссию об островах:
Подпишитесь на нас
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2021, 09:10
|
29 августа 2021, 06:15
|
30 августа 2021, 06:05
|
01 сентября 2021, 00:15
|
28 августа 2021, 18:20
|
02 сентября 2021, 04:40
|
01 сентября 2021, 15:50