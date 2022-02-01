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"России через 5-8 лет не будет": Какой участи избежала наша страна, описал Хазин

01 февраля 2022, 23:20  •  224 • Политика
Экономист Михаил Хазин прокомментировал заявление Чубайса о том, что Борис Ельцин якобы возродил государственность России.
Спецпредставитель президента по по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал первого лидера России Бориса Ельцина "основателем российской государственности".
При этом он открыто написал, через что пришлось пройти миллионам людей во время правления Ельцина. Он указал, что перед властями того времени стояли сложные задачи. Однако, по мнению Чубайса, Ельцин справился со сложностями.
Экономист Михаил Хазин, комментируя высказывание Чубайса, призвал разделять "вопрос Чубайса" и "вопрос Ельцина".
"Проблема Ельцина состояла в том, что когда он пришёл к власти, все вопросы к России уже были решены. И Россию ждала та же самая судьба, что и СССР. Если вы почитаете неформальные высказывания восточно-европейских политиков (западно-европейские просто в силу опыта склонны были лучше держать мысли при себе), то они все в начале 90-х были абсолютно убеждены, что России через 5-8 лет не будет", - отметил экономист.
И ключевой задачей Ельцина было не допустить гражданской войны. И он, по мнению Хазина, совершил один единственный "ляп" - пропустил войну в Чечне.
"И вторую вещь, которую он сделал, он передал власть. Что вещь совершенно нетривиальная, что мы видим на примере Казахстана, где казалось бы, всё было под контролем", - пояснил собеседник Царьграда.
А вот насчет Чубайса Хазин отметил, что у него есть ряд очевидных недостатков. В частности, по мнению эксперта, "он очень слабый менеджер" и "он очень хочет стать президентом России".
"Кстати, не исключено, что по этой причине он как раз и не форсировал развал России, поскольку он реально хотел [стать президентом - ред]. В результате он политическую игру проиграл, ну и не мог выиграть, потому что одиночки политические игры выиграть не могут. И в общем, является в некотором смысле фигурой с чисто человеческой точки зрения трагической, но при этом, разумеется, с точки зрения российской истории он такой тотальный разрушитель, потому что та разруха, которую он устроил через приватизацию, конечно, феноменальная", - заметил Хазин.

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