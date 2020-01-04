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"Россией управляют с помощью четырёх двойников": В Twitter вбрасывают информацию о смерти Путина от рака

04 января 2020, 10:09  •  271 • Политика
Пользователи Twitter вбрасывают информацию о якобы смерти президента России Владимира Путина от рака селезёнки. "А Россией управляют бизнесмены из Болгарии с помощью четырех двойников", - пишут сетевые тролли. В Рунете подняли "информаторов" на смех.
Уже на второй день нового года в Twitter внезапно появились вбросы о якобы смерти президента России Владимира Путина от рака селезёнки. При этом информация подаётся в лучших традициях "одна баба сказала", но со ссылкой на израильского "друга".
Россией при этом, по версии сетевых троллей, распространяющих эту провокационную информацию, мол, управляют бизнесмены с помощью нескольких двойников.
"Мне друг из шабак (Общая служба безопасности Израиля) сказал, что настоящий Путин умер в Израиле от рака селезёнки, а Россией управляют бизнесмены из Болгарии с помощью четырёх двойников", - написал Poker in Moscow @ruspoker.
Фото: скриншот twitter/ruspoker
В описании к его аккаунту указано, что он раскачивает "лодку путинского режима". Фактически же занимается тем, чем занимаются так называемые сетевые тролли - вбросами информации. Да и подобные сообщения о "двойниках Путина" в Рунете не редкость. В своё время сетевые тролли активно изучали и нос, и уши главы государства, сравнивая его фото разных лет. Но пока сразу про четырёх "двойников" обсуждений ещё не было.
Любопытно, но уже через некоторое время уже в Twitter другого интернет-пользователя появилась похожая информация с одним-единственным изменением: геолокацией "управленцев" России. Теперь нашей страной якобы управляют не из Болгарии, а из... Румынии.
"Последние новости: Путин умер в Израиле от рака селезенки, а Россией управляют 4 бизнесмена из Румынии с помощью двойников", - пишет Канфуций @canfucij.
Пользователи Рунета подобные сообщения откровенно подняли на смех, заподозрив распространителей то ли в излишнем принятии спиртного, то ли излишнем наркотическом опьянении.
"У психиатра давно был?" - поинтересовался @_gukr_smersh_.
"Вот так "работают" конспирологи - нет ни фактов, ни ссылок, ни логических доказательств - одна голая фантазия", - иронизирует @nedozivudopensi.
"Такие истории, товарищ, надо рассказывать в пионерлагере летом, а не в рождественскую неделю. Каждому времени - свой жанр", - заметила @Elena30469031.

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