"Россией управляют с помощью четырёх двойников": В Twitter вбрасывают информацию о смерти Путина от рака

Уже на второй день нового года в Twitter внезапно появились вбросы о якобы смерти президента России Владимира Путина от рака селезёнки. При этом информация подаётся в лучших традициях "одна баба сказала", но со ссылкой на израильского "друга".

Россией при этом, по версии сетевых троллей, распространяющих эту провокационную информацию, мол, управляют бизнесмены с помощью нескольких двойников.

"Мне друг из шабак (Общая служба безопасности Израиля) сказал, что настоящий Путин умер в Израиле от рака селезёнки, а Россией управляют бизнесмены из Болгарии с помощью четырёх двойников", - написал Poker in Moscow @ruspoker.

Фото: скриншот twitter/ruspoker

В описании к его аккаунту указано, что он раскачивает "лодку путинского режима". Фактически же занимается тем, чем занимаются так называемые сетевые тролли - вбросами информации. Да и подобные сообщения о "двойниках Путина" в Рунете не редкость. В своё время сетевые тролли активно изучали и нос, и уши главы государства, сравнивая его фото разных лет. Но пока сразу про четырёх "двойников" обсуждений ещё не было.

Любопытно, но уже через некоторое время уже в Twitter другого интернет-пользователя появилась похожая информация с одним-единственным изменением: геолокацией "управленцев" России. Теперь нашей страной якобы управляют не из Болгарии, а из... Румынии.

"Последние новости: Путин умер в Израиле от рака селезенки, а Россией управляют 4 бизнесмена из Румынии с помощью двойников", - пишет Канфуций @canfucij.

Пользователи Рунета подобные сообщения откровенно подняли на смех, заподозрив распространителей то ли в излишнем принятии спиртного, то ли излишнем наркотическом опьянении.

"У психиатра давно был?" - поинтересовался @_gukr_smersh_.

"Вот так "работают" конспирологи - нет ни фактов, ни ссылок, ни логических доказательств - одна голая фантазия", - иронизирует @nedozivudopensi.

"Такие истории, товарищ, надо рассказывать в пионерлагере летом, а не в рождественскую неделю. Каждому времени - свой жанр", - заметила @Elena30469031.