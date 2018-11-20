"Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной кнопке": украинский "Гордон" поговорил с "сокурсником Путина"

Украинское издание "Гордон" выпустило очередное интервью с Юрием Швецом - он называет себя "сокурсником Путина", говорит, что учился вместе с будущим президентом России в институте КГБ. Интервью начинается с его вывода, который звучит будто бы от имени стран Запада: "Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной кнопке".

Юрий Швец настаивает, что политика стран Запада по отношению к Кремлю изменится. В качестве аргументов своей версии он называет такие якобы имевшие место действия России, как "вторжение в Украину", "отравление в Солсбери", "вмешательство в выборы США", "спецоперации президента РФ Владимира Путина".

"Теперь политика цивилизованного мира по отношению к Кремлю резко изменится", - говорит Швец, добавляя, мол, Лондон предпринимает шаги - он "перестанет быть центром по отмыванию грязных денег российских олигархов". А Вашингтон "всерьез намерен развернуть ракетные комплексы в Европе". Швеца не смущает, что одно и то же он повторяет на протяжении по меньшей мере года. Ранее "Гордон" уже публиковал интервью с ним с подобными тезисами. Тем не менее мы снова читаем заявления "сокурсника Путина". К слову, он не живет ни в России, ни на Украине. Швец давно эмигрировал в США - еще 25 лет назад....

Итак, "Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной кнопке". С такого захода начинают свое интервью украинские журналисты.

"Идея в том, чтобы отбить Путину желание гадить за пределами РФ и заставить его сконцентрироваться на внутренних делах", - цитирует спикера "Гордон".