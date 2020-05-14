"Роснефть" возглавила программу развития генетических технологий: Путин задал первые вопросы Сечину

Президент России Владимир Путин в ходе совещания обратился к главе "Роснефти" Игорю Сечину с вопросами, касающимися развития генетических технологий. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня.

Путин уточнил, что "каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний. Причём от Новосибирска до Крыма".

Президент также отметил, что главным технологическим партнёром программы стала "Роснефть".

Президент попросил Игоря Сечина рассказать о конкретных шагах и проектах "Роснефти" в рамках программы развития генетических технологий.

"Сразу оговорюсь, что я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму", - отметил он, уточнив, что речь идёт о ключевых направлениях развития в стране с помощью финансовых ресурсов этих компаний.

"Посмотрим, как идёт работа по ключевым направлениям сегодня, в данном случае - по генетике. Какие проблемы требуют оперативного решения, чтобы быстрее двигаться вперёд", - обратился он к Сечину.