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"Роснефть" возглавила программу развития генетических технологий: Путин задал первые вопросы Сечину
14 мая 2020, 19:55 • 153 • Политика
Компания "Роснефть" стала главным технологическим партнёром программы развития генетических технологий. Владимир Путин уже задал первые вопросы главе компании Игорю Сечину.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания обратился к главе "Роснефти" Игорю Сечину с вопросами, касающимися развития генетических технологий. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня.
Путин уточнил, что "каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний. Причём от Новосибирска до Крыма".
Президент также отметил, что главным технологическим партнёром программы стала "Роснефть".
Президент попросил Игоря Сечина рассказать о конкретных шагах и проектах "Роснефти" в рамках программы развития генетических технологий.
"Сразу оговорюсь, что я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму", - отметил он, уточнив, что речь идёт о ключевых направлениях развития в стране с помощью финансовых ресурсов этих компаний.
"Посмотрим, как идёт работа по ключевым направлениям сегодня, в данном случае - по генетике. Какие проблемы требуют оперативного решения, чтобы быстрее двигаться вперёд", - обратился он к Сечину.
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