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"Роскосмос" уличил США в недобросовестной конкуренции

31 мая 2019, 00:24  •  43 • Политика
"Роскосмос" раскритиковал запрет США на использование российских ракет. Госкорпорация обвинила Вашингтон в недобросовестной конкуренции и подрыве международного сотрудничества.
"Роскосмос" осудил решение США запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов. Американский запрет должен вступить в силу с 31 декабря 2022 года.
В госкорпорации назвали решение о запрете сотрудничества с Россией в космической отрасли очередным проявлением политики недобросовестной конкуренции со стороны США. Также в "Роскосмосе" отметили, что запрет нанесёт значительный ущерб не только двусторонним отношениям США и России, но и международному сотрудничеству в космической сфере, а также регулярным запускам коммерческих аппаратов на орбиту.
"Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы госкорпорации.
Ранее Пентагон внес Россию в "черный список" стран, с которыми запрещается сотрудничество в космической сфере.

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