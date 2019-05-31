"Роскосмос" уличил США в недобросовестной конкуренции

"Роскосмос" осудил решение США запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов. Американский запрет должен вступить в силу с 31 декабря 2022 года.

В госкорпорации назвали решение о запрете сотрудничества с Россией в космической отрасли очередным проявлением политики недобросовестной конкуренции со стороны США. Также в "Роскосмосе" отметили, что запрет нанесёт значительный ущерб не только двусторонним отношениям США и России, но и международному сотрудничеству в космической сфере, а также регулярным запускам коммерческих аппаратов на орбиту.

"Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы госкорпорации.

Ранее Пентагон внес Россию в "черный список" стран, с которыми запрещается сотрудничество в космической сфере.