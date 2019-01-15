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"Роскосмос" сообщил о согласии главы NASA побывать в России

15 января 2019, 03:09  •  35 • В мире
Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность приехать в Россию по приглашению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщили в российской организации.
Директор NASA Джим Брайденстайн выразил готовность побывать в России. Об этом заявили в "Роскосмосе". Как сказано в сообщении компании, американский представитель готов приехать в Россию по приглашению Дмитрия Рогозина.
Отмечается, что в ходе переговоров Рогозин и Брайденстайн подняли тему дальнейшего сотрудничества в области освоения космоса, а также вопрос о возможности переговоров, отмечает "РИА Новости".
Напомним, что на протяжении нескольких дней в СМИ муссировалась информация, что Брайденстайн получил официальное предложение посетить Россию.
Как впоследствии заявили в NASA, директор американского агентства не планирует в ближайшее время поездки в Россию.
5 января Брайденстайн отменил планы пригласить в США главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявив, что это связано с неприятием визита рядом американских сенаторов.

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