"Роскосмос" сообщил о согласии главы NASA побывать в России

Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность приехать в Россию по приглашению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщили в российской организации.

Директор NASA Джим Брайденстайн выразил готовность побывать в России. Об этом заявили в "Роскосмосе". Как сказано в сообщении компании, американский представитель готов приехать в Россию по приглашению Дмитрия Рогозина.

Отмечается, что в ходе переговоров Рогозин и Брайденстайн подняли тему дальнейшего сотрудничества в области освоения космоса, а также вопрос о возможности переговоров, отмечает "РИА Новости".

Напомним, что на протяжении нескольких дней в СМИ муссировалась информация, что Брайденстайн получил официальное предложение посетить Россию.

Как впоследствии заявили в NASA, директор американского агентства не планирует в ближайшее время поездки в Россию.

5 января Брайденстайн отменил планы пригласить в США главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявив, что это связано с неприятием визита рядом американских сенаторов.