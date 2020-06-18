"Роскосмос" ответил на стратегию Пентагона: Предложена новая резолюция

Так, "Роскосмос" предложил принять резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил замгендиректора госкорпорации Сергей Савельев, отметив, что "Роскосмос" раскритиковал разработанную Пентагоном стратегию.

Он также напомнил о том, что российская госкорпорация уже давно и последовательно добивается на различных площадках принятия такой резолюции.

Савельев подчеркнул, что российская сторона "с крайней настороженностью" воспринимает заявления Пентагона о том, что Россия якобы собирается размещать оружие в космосе, направленное против США.

Он также отметил, что Россия готова к расширению сотрудничества с США в космической сфере.