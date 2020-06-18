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"Роскосмос" ответил на стратегию Пентагона: Предложена новая резолюция

18 июня 2020, 16:00  •  24 • Политика
"Роскосмос" ответил на воинственную стратегию Пентагона, в которой указано, что одной из величайших угроз США в космосе являются Россия и Китай. В частности, предлагается новая резолюция.
Так, "Роскосмос" предложил принять резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил замгендиректора госкорпорации Сергей Савельев, отметив, что "Роскосмос" раскритиковал разработанную Пентагоном стратегию.
Он также напомнил о том, что российская госкорпорация уже давно и последовательно добивается на различных площадках принятия такой резолюции.
Савельев подчеркнул, что российская сторона "с крайней настороженностью" воспринимает заявления Пентагона о том, что Россия якобы собирается размещать оружие в космосе, направленное против США.
Он также отметил, что Россия готова к расширению сотрудничества с США в космической сфере.

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