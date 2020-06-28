"Роскосмос" назвал три недостатка космического корабля Илона Маска

Первый из них - размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины. В статье уточняется, что, по мнению ряда экспертов, уровень безопасности космонавтов сомнителен из-за непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива.

При этом, как отмечают специалисты, взрыв корабля на наземном стенде при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года продемонстрировал обоснованность этих сомнений.

Второй недостаток - несоразмерность самой кабины корабля. Отмечается, что кабина действительно объективно просторнее спускаемого аппарата корабля "Союз" и рассчитана на семерых астронавтов. При этом НАСА урезало состав экипажа до четырёх человек, так что теперь новый корабль для доставки людей на МКС выглядит пока "переразмеренным". Однако, несмотря на наличие свободного пространства, астронавтам Crew Dragon не смогли обеспечить комфортные санитарные условия.

Таким образом, здесь выявляется третий недостаток - отсутствие нормального туалета. Летавшие на шаттле астронавты жаловались на то, что туалетная зона отделялась от остальной кабины символической ширмой. То есть, чтобы реализовать свои естественные потребности, нужно было всего лишь "уйти за шторку".

В новом корабле, несмотря на разницу в объёмах кабин, "традиция" сохранилась: туалет по-прежнему остался за шторкой.

Отметим, что на "Союзе" туалет размещён в отдельном бытовом отсеке.