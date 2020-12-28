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"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"

28 декабря 2020, 00:45  •  11 • Политика
Подводя итоги года, Виктор Баранец говорил не только о достижениях в военной сфере, но отметил и проблемы. Как оказалось, армия жалуется на те же неприятности, что и врачи, а также учителя. "Ропот из войск" касается бесконечных отчётов, а это "всероссийская болезнь".
Итоги года военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец подводил вместе с полковником Михаилом Тимошенко. Чуть раньше мы писали о достижениях, отмеченных военными. Однако были и промахи, о которых Баранец с Тимошенко также говорили, не приукрашивая события.
Например, высказались о горевших складах, а также разоблачённых коррупционных преступлениях. Впрочем, и это можно отнести к успехам, поскольку проблема была решена. Но да. Недоглядели, согласились спикеры. Кроме того, Баранец высказался о жалобах, которые приходят ему в письмах от военных.
"Командиров заколебали фотоотчёты. Дорогие друзья, очень часто я слышу такой ропот из войск", - сказал Виктор Баранец в эфире "Радио КП".
Михаил Тимошенко поддержал коллегу, добавив:
"Эти же отчёты заколебали врачей и учителей. Ребята, вы чего делаете там в министерствах своих?", - спросил военный.
Баранец подчеркнул, что это наша "всероссийская болезнь бумажная". Тимошенко ответил, что идёт она от желания показать свою значимость. На местах, действительно, плодят требования об отчётности, но, к сожалению, их даже не всегда успевают прочитать.

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