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"Родной, только для вас": Мария Захарова высмеяла экс-посла США за "разоблачение" RT и Маргариты Симоньян
25 мая 2019, 14:24 • 78 • Политика
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высмеяла экс-посла США Майкла Макфола за его "разоблачение" Маргариты Симоньян и специфическое понимание миссии RT. "Родной, только для вас", - написала Захарова в фейсбуке и ткнула дипломата носом в очевидные факты.
Президент РФ Владимир Путин 23 мая в Кремле вручил орден Александра Невского главному редактору RT. Маргарита Симоньян опубликовала видео с торжественной церемонии в фейсбуке, лаконично подписав его "Служу России!"
Эти два слова буквально ошеломили экс-посла США в России Майкла Макфола. "Те, кто продолжает утверждать, что RT — это СМИ, смотрите!" - призвал он в твиттере, акцентируя внимание на словах Симоньян.
Мария Захарова высмеяла непонимание Макфола отношению журналистов к своей работе как к служению родине. И указала дипломату на официальное признание заслуг RT именно в качестве СМИ.
"Майкл, родной, только для вас информация", - написала она, перечислив американские отраслевые награды, присужденные RT, в том числе за освещение событий, происходящих в США.
"Понимаю удивление Макфола. Для американского уха непривычно слышать искреннее признание гражданина, что он служит своей стране и своему народу. Американцу привычно служить своему хозяину. Тому, кто платит", - отметила в комментарии к посту Захаровой москвичка Мария Китаева.
Сама Маргарита Симоньян в ответе американскому дипломату спросила, не думал ли он случайно до настоящего времени, что она служит МОССАДу.
Фото: фейсбук/Мария Захарова
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