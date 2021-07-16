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"Родина вернула своё": Парфёнову пояснили за русский Крым
16 июля 2021, 18:55 • 151 • Политика
Журналисту Леониду Парфёнову пояснили за русский Крым после его возвращения из Киева: "Родина вернула своё. Радуйся".
Корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин обрушился с критикой на своего коллегу Леонида Парфёнова, который во время визита в Киев, признался, что не считает Крым русским в полном смысле этого слова.
Украинский журналист Евгений Киселёв во время интервью с Парфёновым задал главный украинский вопрос: "Чей Крым?". В ответ его собеседник заявил: "Совершенно точно - не мой". Парфёнов считает, что юридически Крым по-прежнему является украинской территорией, но де-факто это часть России. Он выразил сожаление, что украинские патриоты отказываются это понимать и клеймят любого, кто не даёт "правильный" ответ.
Стешин считает, что Парфёнов не может мыслить конструктивно и имеет другую парадигму сознания.
Напомним, что даже Парфёнова изумила агрессивность украинских журналистов, которые набрасываются на всех, кто отказывается говорить "Крым - це Украина". Он отметил, что ему не нравится, когда кто-то навязывает своё мнение и требует следовать официальной линии Киева. Киселёв в ответ пригрозил Парфёнову уголовным преследованием. Он напомнил, что отрицание "украинской принадлежности" Крыма является уголовным преступлением в стране.
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