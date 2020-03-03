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"Родченкову грозит тюрьма": Валуев о подделанных подписях в документах МОК

03 марта 2020, 22:35  •  140 • Политика
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК. "Иски, которые ему предъявлены, могут потянуть в том числе и на тюремное заключение", - считает Валуев.
Подписи Григория Родченкова в документах по делу российских биатлонисток были скопированы из другого источника, сообщили 3 марта в международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Ситуацию прокомментировал бывший спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев.
Он считает, что подделка подписей может стать основанием для привлечения Родченкова к уголовной ответственности. Парламентарий напомнил, что на Западе, куда сбежал Родченков, подделка документов считается серьёзным преступлением и карается в том числе и тюремным заключением.
"Дело в том, что иски, которые ему предъявлены, могут потянуть в том числе и на тюремное заключение", - сказал Валуев в интервью ФАН.
Он добавил, что если всё сложится хорошо и подделка подписей будет абсолютно доказана, то Спортивный арбитраж вполне может отменить аннуляцию результатов российских спортсменов. Однако если МОК не примет соответствующего решения, организация окончательно себя дискредитирует, подытожил Валуев.

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