"Родченкову грозит тюрьма": Валуев о подделанных подписях в документах МОК

Подписи Григория Родченкова в документах по делу российских биатлонисток были скопированы из другого источника, сообщили 3 марта в международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Ситуацию прокомментировал бывший спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев.

Он считает, что подделка подписей может стать основанием для привлечения Родченкова к уголовной ответственности. Парламентарий напомнил, что на Западе, куда сбежал Родченков, подделка документов считается серьёзным преступлением и карается в том числе и тюремным заключением.

"Дело в том, что иски, которые ему предъявлены, могут потянуть в том числе и на тюремное заключение", - сказал Валуев в интервью ФАН.

Он добавил, что если всё сложится хорошо и подделка подписей будет абсолютно доказана, то Спортивный арбитраж вполне может отменить аннуляцию результатов российских спортсменов. Однако если МОК не примет соответствующего решения, организация окончательно себя дискредитирует, подытожил Валуев.