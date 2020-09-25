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"Роботы заменят учителей?" Греф снова оправдывает "дистанционку". А первые классы уже ушли в онлайн
25 сентября 2020, 14:20 • 23 • Политика
Герман Греф продвигал дистанционное образование в прошлом учебном году. Свою работу он продолжает и в этом на фоне страшилок о второй волне коронавируса. Однако на этот раз Греф стал осторожнее. На вопрос "роботы заменят учителей?" виртуальный помощник Сбера отвечает с фантазией. Между тем первые классы в российских школах уже ушли в онлайн.
Накануне глава Сбербанка Герман Греф презентовал новую стратегию развития кредитного учреждения, включающую и ребрендинг. Компания избавилась от слова "банк" не только в логотипе. Теперь Сбер - это "вселенная", по крайней мере, так говорит Греф, оправдывая вхождение в сферы деятельности, не относящиеся к банковской.
Авторы программы "Царьград. Главное" обратили внимание и на образовательные системы, продвигаемые Германом Грефом. Все они базируются на дистанционном обучении. Однако, понимая глобальное сопротивление родителей удалённому обучению, помощник Грефа описывает систему хитро. В кадре беседуют школьница и взрослая женщина. Она объясняет, что для ребёнка нет ничего лучше, чем "Сберкласс" - платформа для дистанционного обучения. Звучит вопрос: "Роботы заменят учителей?" А дальше ответ:
"Дети теперь в центре образования, а учителя им помогают, - говорит женщина, объясняя, что все мы разные, и каждому ребёнку нужен персонализированный подход. - Учителей никогда никто не заменит. Это лучше всего. А "Сберкласс" берёт на себя рутинные задачи: проверяет и закрепляет материал, который получают дети. А у учителей появляется больше времени для самого важного и творческого - развития детей".
Словом, звучит всё прекрасно. Однако все мы помним, как родители вынуждены были ловить сеть на трассе, чтобы отправить домашнее задание учителю через платформы, подобные "Сберклассу". А ещё свежи воспоминания о том, как мамы и папы буквально рыдали, вынужденные самостоятельно обучать детей с помощью "умных" платформ на расстоянии от учителя...
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