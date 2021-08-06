"Робокатюша" с искусственным интеллектом напугала Пентагон: Может сама приехать и нанести удар

Разработки роботизированной РСЗО в России обеспокоили США. Речь про "Робокатюшу" с искусственным интеллектом на платформе беспилотного автомобиля.

Россия создаёт роботизированную версию знаменитой "катюши", и это вызывает серьёзную тревогу у Пентагона. Такая информация появилась в американском военно-аналитическом журнале The National Interest.

Речь идёт о разработке реактивной системы залпового огня (РСЗО) с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). По словам аналитика издания Майкла Пека, всего одной такой установки будет достаточно, чтобы сравнять с землёй целое поселение, причём с одного залпа. Эксперт также предполагает, что "Робокатюша" будет размещена на базе беспилотного автомобиля, что ещё больше повысит её эффективность.

Это позволяет автоматизировать процесс подготовки и управлять наведением пакета пусковых направляющих и ведением стрельбы, а также автоматически осуществлять топопривязку и ориентирование боевой машины на местности, дистанционно вводить параметры полёта и осуществлять пуск снарядов без выхода экипажа из кабины,

- пишет Майкл Пек.

Это означает, что "Робокатюша" сама сможет приехать на поле боя и нанести по противнику сокрушительный удар "тоннами взрывчатки". Тем более что в её арсенале будут управляемые боеприпасы с большой ударной мощью. А ИИ сделает весь процесс в разы эффективнее.

Если эта идея будет воплощена в жизнь, то не исключено, что уже Google будет обращаться к России за советами, как сделать беспилотный автомобиль,

- цитирует слова американского аналитика Nation News.