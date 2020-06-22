"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал информацию об украинской ракете-убийце. Напомним, недавно украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в материале, подготовленном для издания "Деловая столица", что с помощью нового оружия Украина может угрожать Новороссийску. Эксперт считает, что крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна ударить по российским кораблям в этом городе. Якобы ракета может поразить цели не только около Крыма, которому украинцы угрожают уже давно - на словах, но и "дотянуться" до Краснодарского края с побережья Азовского моря. Правда, с производством ракеты могут возникнуть проблемы из-за сокращения около 700 сотрудников специализированного завода.

До этого украинцы уже хвастались новой ракетой и заявляли, что её дальность - 300 километров, а во время испытаний она якобы попала в цель - баржу, расположенную в 75 километрах от берега.

"И, если верить украинцам, ракета сработала в положенном месте. Ну, вы знаете, украинцы по-другому и не говорят. Ну, будем считать, что это у них получилось. Украинские же специалисты говорят, что эта ракета предназначена исключительно для поражения надводных целей. То есть это противокорабельная ракета. Говорить сегодня о том, что она способна разрушить Крымский мост, - это по-украински нелепо, это, в общем-то, ритуально нелепо", - заявил Виктор Баранец.

Военный обозреватель напомнил, что угрозы Крымскому мосту смешны - это хорошо охраняемый стратегический объект. Военный обозреватель упомянул о подводных службах, а также системах ПВО и авиации. В зону ответственности расположенных в Крыму ракетных комплексов С-300 и С-400 входит и мост. Баранец в беседе с Царьградом напомнил и о предыдущих обещаниях Украины подорвать Крымский мост и гружённой тротилом баржей, и при помощи штурмовика. Он назвал это "отрыжкой той лютой антироссийской ненависти, которой поражены мозги некоторых украинских политиков, генералов, да и, к великому сожалению, большого количества обывателей". Эксперт сомневается в эффективности нового украинского оружия.

"Уже просачиваются слухи из конструкторского бюро, что во время предыдущих испытаний эта ракета сошла с ума. И более того, более того, она развернулась на 180 градусов - и только, наверное, по счастливой случайности украинским испытателям удалось включить самоликвидатор. Потому что, говорят украинские конструкторы, была такая возможность, что ракета могла вернуться в точку запуска", - рассказал Баранец об инсайде из конструкторского бюро.

Он назвал информацию о ракете "Нептун" похвальбой и пропагандой. Конструкторам приходится поднимать чертежи и проекты на оборонных заводах в Киеве и Днепре, которые "ещё мыши не съели". Крымский же мост защищён. Защищён и сам Крым, и любой клочок российской земли.