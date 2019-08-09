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"Рискуя жизнью": Украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы принести носки генералу
09 августа 2019, 16:54 • 179 • В мире
Украинский генерал в Донбассе заставил элитный спецназ ВСУ принести ему новые носки на передовую. Как рассказал в своем Facebook спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, спецназовцы не знали суть задания, которое выполняли, "рискуя жизнью".
Группа элитного подразделения спецназа ВСУ получила приказ - как можно быстрее доставить некоему генералу пакет с грифом "секретно", пояснил Макарук. "На самый передок", - подчеркнул он.
Рискуя жизнью и осознавая важность поставленной задачи, бойцы выполнили свою задачу, но после прибытия их на место генерал при них открыл пакет и извлек из него носки, рассказал спикер. "Группу спецназовцев поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки..." - подчеркнул Макарук.
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