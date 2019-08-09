Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И это не копия Android: Huawei показала собственную операционную систему
Переспорить Соловьева НЕВОЗМОЖНО! Вакаров признал БЕССИЛИЕ Украины!
"Это сделали не крымчане": На полуострове оценили поднятие украинского флага в С...
"Царский" долг в обмен на Стамбул? Историк поставил Франции "импе...
Главная / В мире

"Рискуя жизнью": Украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы принести носки генералу

09 августа 2019, 16:54  •  179 • В мире
Украинский генерал в Донбассе заставил элитный спецназ ВСУ принести ему новые носки на передовую. Как рассказал в своем Facebook спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, спецназовцы не знали суть задания, которое выполняли, "рискуя жизнью".
Группа элитного подразделения спецназа ВСУ получила приказ - как можно быстрее доставить некоему генералу пакет с грифом "секретно", пояснил Макарук. "На самый передок", - подчеркнул он.
Рискуя жизнью и осознавая важность поставленной задачи, бойцы выполнили свою задачу, но после прибытия их на место генерал при них открыл пакет и извлек из него носки, рассказал спикер. "Группу спецназовцев поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки..." - подчеркнул Макарук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
09 августа 2019, 13:39
Сдался после переговоров: Что ждёт экс-президента Киргизии Атамбаева после задержания
09 августа 2019, 16:54
Дайджест СМИ: Правительство Италии трещит по швам, Индия и Пакистан в шаге от войны, русский хлеб для Аравии
08 августа 2019, 21:24
Едущим в США угрожает смерть от огнестрельного оружия - Amnesty International
08 августа 2019, 21:24
Настоящий Су-27 из коллекции умершего миллиардера выставлен на продажу в США
09 августа 2019, 07:09
Гроза заставила Украину пустить в свое воздушное пространство российский самолет
09 августа 2019, 10:09
Имперские облигации: во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с...
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оруж...
09 августа 2019, 03:54
"Прощай, страшное недоразумение": В центре Киева демонтировали арт-объект &...
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
09 августа 2019, 07:09
Противокорабельная ракета: гиперзвуковая или дозвуковая?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.