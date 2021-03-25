"Рискуем спровоцировать третью мировую": Французы высмеяли "захворавшего" Навального

ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья "захворавшего" Алексея Навального. "Рискуем спровоцировать третью мировую войну", - гласят комментарии к статье французской Le Figaro.

Состояние осуждённого Алексея Навального удовлетворительное, написала газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Владимирской области. Французских читателей пробрало на хохот.

Речь идёт о жалобах Навального на боли в спине и ноге. Оппозиционера-уголовника осмотрел врач и не нашёл никаких отклонений. Состояние Навального признано стабильным и удовлетворительным.

Отравленная подделка теперь играет больную подделку...

- комментирует статью один из читателей Le Figaro под ником GeopolitisGeopolitis.

Какой комедиант. Это будет летняя мыльная опера. Его отравят, но он воскреснет!

- добавляет mm4589.

США и Франция используют оппозиционера Алексея Навального для нападения на Россию. С другой стороны, они также используют сепаратистских уйгурских мусульман из китайской провинции Синсян для нападения на Китай. Это холодная война. Но не стоит подталкивать две великие державы к разгрому, так как мы рискуем спровоцировать третью мировую войну,

- резюмирует phiphi1518phiphi1518.

Напомним, что Навальный был отправлен в колонию по решению суда, который заменил условное наказание блогера на реальное. Поводом для этого стали многократные нарушения испытательного срока.