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"Рискуем спровоцировать третью мировую": Французы высмеяли "захворавшего" Навального

25 марта 2021, 20:55  •  95 • Политика
ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья "захворавшего" Алексея Навального. "Рискуем спровоцировать третью мировую войну", - гласят комментарии к статье французской Le Figaro.
Состояние осуждённого Алексея Навального удовлетворительное, написала газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Владимирской области. Французских читателей пробрало на хохот.
Речь идёт о жалобах Навального на боли в спине и ноге. Оппозиционера-уголовника осмотрел врач и не нашёл никаких отклонений. Состояние Навального признано стабильным и удовлетворительным.
Отравленная подделка теперь играет больную подделку...
- комментирует статью один из читателей Le Figaro под ником GeopolitisGeopolitis.
Какой комедиант. Это будет летняя мыльная опера. Его отравят, но он воскреснет!
- добавляет mm4589.
США и Франция используют оппозиционера Алексея Навального для нападения на Россию. С другой стороны, они также используют сепаратистских уйгурских мусульман из китайской провинции Синсян для нападения на Китай. Это холодная война. Но не стоит подталкивать две великие державы к разгрому, так как мы рискуем спровоцировать третью мировую войну,
- резюмирует phiphi1518phiphi1518.
Напомним, что Навальный был отправлен в колонию по решению суда, который заменил условное наказание блогера на реальное. Поводом для этого стали многократные нарушения испытательного срока.

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