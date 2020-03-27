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"Рискуем смертью Шенгена": Макрон оценил меры безопасности из-за коронавируса
27 марта 2020, 22:35 • 72 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о беспрецедентных мерах безопасности, которые принимают европейские страны для борьбы с коронавирусом. Макрон заявил, что это может привести к гибели "европейского проекта". "Мы рискуем смертью Шенгена", - заявил президент Франции.
Лидер Франции Эммануэль Макрон прокомментировал меры, принятые из-за коронавируса. Макрон считает, что это может стать концом Евросоюза. А ограничительные меры французский президент назвал угрозой для существования "европейского проекта".
"На кону стоит выживание европейского проекта. Мы рискуем смертью Шенгена", - приводит РИА Новости слова Марона, которые он сказал на саммите ЕС в формате видеоконференции.
Французский президент заявил, что под угрозу поставлен главный принцип существования Евросоюза - свободные границы согласно Шенгенским соглашениям.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, в мире заражены около 460 тысяч человек, больше 20 тысяч скончались.
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