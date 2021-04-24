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"Рискованный гамбит принёс плоды": Байден переключил внимание на Россию - Bloomberg

24 апреля 2021, 17:45  •  253 • Политика
Президент США Джо Байден планировал сосредоточить внешнюю политику вокруг Китая, однако из-за обострения ситуации на Украине вынужден переключить внимание на Россию. "Рискованный гамбит принёс плоды", - сообщает Bloomberg.
Об этом в субботу заявил источник издания в Госдепартаменте США. По его словам, стягивание русских войск к границе с Украиной стало самым серьёзным ростом напряжённости со времён холодной войны, однако в Кремле считают, что "рискованный гамбит принёс свои плоды", так как Байден предложил встретиться президенту России Владимиру Путину.
В свою очередь три источника, близких к российской власти, сообщили, что в Кремле восприняли звонок Байдена как тактическую победу. Как сигнал о том, что американская администрация признала необходимость сотрудничать с Москвой. При этом один из собеседников издания отметил, что Россия якобы может снизить уровень поддержки народных республик Донбасса в обмен на ослабление санкций и признание Крыма.
Напомним, что в апреле Байден позвонил Путину и предложил ему провести встречу на высшем уровне. Он также пригласил президента России на климатический саммит. Многие эксперты восприняли это как сигнал о готовности США наладить отношения с Россией, однако буквально на следующий день Вашингтон ввёл против Москвы новые санкции.

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